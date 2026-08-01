U koji znak Zodijaka se najlakše zaljubiti - Tko brzo pronalazi ljubav, a tko se sam sabotira

Neki ljudi su otvoreni, simpatični - jednostavno magnetski privlače druge. No, oni drugi možda previše analiziraju, zatvoreni su ili preoprezni. Dijelom je ta te karakteristike 'kriv' horoskop, kao i za to koliko se lako drugi zaljubljuju u vas.
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Saznajte zašto možda imate problema privući i zaržati neku osobu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Saznajte zašto možda imate problema privući i zaržati neku osobu. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Saznajte zašto možda imate problema privući i zaržati neku osobu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
12. VODENJAK: Nevjerojatno ste iskrena, odana, brižna i samosvjesna osoba. Ali vi ste i razlog zašto se nitko ne može zaljubiti u vas, jer im to ne dopuštate. Zatvarate se u sebe, prisiljavate se da se emocionalno distancirate kako biste se zaštitili i nikada si ne dopuštate da se zaljubite. Ako možete to promijeniti, nećete imati puno problema s pronalaženjem ljubavi. Jedina osoba koja vam stoji na putu ste vi.
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11. BLIZANCI: S vremena na vrijeme netko će se vrlo brzo i lako zaljubiti u vas. Ali većinu vremena to se ne dogodi jer ljudi ne razumiju u potpunosti tko ste. Dinamični ste, ali tajanstveni, energični ste, ali zatvoreni, otvoreni ste, ali vrlo nesigurni i samokritični. Ljudi bi se vjerojatno lako zaljubili u vas da im dopustite, ali toliko ste anksiozni i nepredvidivi da vas ljudi ne razumiju.
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10. JARAC: Ljude najviše privlači vaša ambicija, smisao za humor i želja da učinite nešto važno sa svojim životom. Ali razlog zašto se ne zaljube u vas brzo je taj što sami sebi stojite na putu. Pokušavate kontrolirati vlastite osjećaje, premetodično se odnosite prema ljubavi i uvijek pretpostavljate najgore jer mislite da će to spriječiti da budete povrijeđeni.
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9. ŠKORPION: Najbolji dijelovi zaljubljivanja u vas su da znate što želite, vaša strast je magnetska i svaki trenutak činite značajnim i uzbudljivim. Najgori dijelovi zaljubljivanja u vas: stalno ste ljubomorni, skloni ste biti tajnoviti i opsjednuti nebitnim stvarima. Stoga je prilično teško zaljubiti se u vas bez komplikacija.
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8. DJEVICA: Upoznavanje je razlog zašto se ljudi ne zaljubljuju u vas tako lako kao u druge znakove. Nakon što netko dobije priliku razgovarati s vama, nije teško osjetiti duboku, ozbiljnu i izvanrednu emocionalnu vezu kakvu nikada prije nisu osjetili. Problem je u tome što su Djevice toliko nesigurne da vrlo malo ljudi dobije priliku istinski razumjeti i upoznati ih.
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7. LAV: Dijelovi u koje se lako zaljubiti su tvoja velikodušnost, toplo srce, entuzijazam, strast te tvoj znatiželjan um. Ali dijelovi koji usporavaju ljude da se zaljube u gore spomenute kvalitete su činjenica da možeš biti pokroviteljski, šefovski nastrojen.
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6. RIBE: Kad ljudi upoznaju vašu osjetljivu, strastvenu i ljubaznu stranu, vrlo brzo se zaljubljuju. Treba samo malo vremena da se dođe do te točke jer ponekad možete biti rezervirani i teško vas je upoznati na početku.
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5. OVAN: Definitivno imate nekih problema (i strahova) s predanošću i smirivanjem. Ali kada to postane nešto što možete riješiti s pravom osobom, ljudi se bez problema zaljubljuju u vas, zahvaljujući vašoj energičnoj prirodi, zaraznom entuzijazmu i činjenici da čak i najobičniji spoj možete učiniti nezaboravnim.
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4. VAGA: Svatko se barem jednom u životu zaljubio u Vagu. Imate rijetku sposobnost da se svi oko vas osjećaju važnima, svaku situaciju činite deset puta zabavnijom, a vaš šarm je nemoguće ignorirati. Ljudi se zaljubljuju u vas jer im donosite stranu života koju dugo nisu vidjeli - nešto zabavno, lagano i lako.
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3. STRIJELAC: S vašim zaraznim optimizmom, stalnim osmijehom i sposobnošću da budete iskreni i izravni o onome što želite, ljudi se praktički zaljubljuju u vas čim uđete u njihov život.
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2. BIK: Uvijek ste zaljubljeni i ljudi su uvijek zaljubljeni u vas. Vi ste topla osoba koja svoje veze (i romantične i platonske) stavlja na vrh svoje liste prioriteta jer znate što želite i znate što vas čini sretnima. Cijenite predanost, odanost i toplinu, pa se ljudi ne moraju jako truditi da bi se zaljubili u vas.
| Foto: Fotolia
1. RAK: Prilično je nemoguće ne zaljubiti se u vas. Otvoreni ste o svojim osjećajima, okružuje vas nepogrešiva toplina i svaki dio vas teži biti suosjećajan i razumljiv. Ljudi se lako zaljubljuju u vas jer vam vjeruju, zbog vas se osjećaju viđeno i osjećaju se kao da ih razumijete, a da se ne moraju niti truditi.
| Foto: Fotolia