U koji znak Zodijaka se najlakše zaljubiti - Tko brzo pronalazi ljubav, a tko se sam sabotira

12. VODENJAK: Nevjerojatno ste iskrena, odana, brižna i samosvjesna osoba. Ali vi ste i razlog zašto se nitko ne može zaljubiti u vas, jer im to ne dopuštate. Zatvarate se u sebe, prisiljavate se da se emocionalno distancirate kako biste se zaštitili i nikada si ne dopuštate da se zaljubite. Ako možete to promijeniti, nećete imati puno problema s pronalaženjem ljubavi. Jedina osoba koja vam stoji na putu ste vi. | Foto: Fotolia