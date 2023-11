U kojoj lunarnoj fazi ste rođeni? Ona puno otkriva o karakteru

Na ljudsku osobnost utječe i mjesečeva faza u kojoj smo rođeni te može oblikovati naše ponašanje, pa čak i motivaciju na poslovnom i privatnom polju. Saznanjem u kojoj ste fazi možete bolje razumjeti vlastiti karakter te sve skupa uskladiti s mijenama kroz koje mjesec prolazi konstantno.

Prije svega treba pronaći u kojoj ste fazi, tu će vam pomoći Google Moon Phase Calculator.

Izračunat će mijenu u kojoj je Mjesec bio, u vrijeme kad ste se rodili. Treba znati i da mjesec u svakoj fazi ostaje po tri i pol dana.

Što lunarna faza mjeseca u kojoj ste rođeni govori o vama?

Spadate u jednu od 8 tipova ličnosti za isti broj mijena:

Mlađak ili Novi Mjesec – New Moon

Rastući polumjesec (faza između novog mjeseca i polumjeseca u rastućoj fazi) – Waxing crescent

Prva četvrt (polumjesec u rastućoj fazi) – First quarter

Rastući izbočeni mjesec (tri četvrtine Mjeseca upravo prije punog Mjeseca) – Waxing gibbous

Pun Mjesec (Uštap) – Full Moon

Padajući izbočeni mjesec (tri četvrtine Mjeseca upravo nakon punog Mjeseca) – Waning gibbous

Posljednja četvrt (polumjesec u padajućoj fazi) – Third quarter

Padajući polumjesec (faza između polumjeseca i novog mjeseca u padajućoj fazi) – Waning crescent

Mlađak ili Novi Mjesec

Pripadnici ove faze imaju dječju radoznalost i uzbuđenje za životom. Otvoreni su i demonstrativni, djeluju spontano. Rade sve s velikim entuzijazmom. Na vrhuncu su kada stvaraju neke nove ideje te kreću u projekte u kojima se treba istakuti.

Ponekad su nestrpljivi, što ih tjera da rade brzo. No, trebaju paziti da se ne iscrpe prije cilja. Znaju život gledati subjektivno, što im je mana. Velike su šanse da najveće stvari naprave dok su mladi, u mlađim godinama života.

Rastući polumjesec

To je faza između novog mjeseca i polumjeseca u rastućoj fazi. Pripadnici ove etape su pustolovni i radoznali. Imaju potrebu za razumijevanjem te vide stvari na svježi način. Često imaju dileme kako birati između konvencionalnog pristupa i želje za novim.

Možete naići na prepreke vašim planovima i trebat ćete naći načine da ih svladate da biste ostvarili vaše ciljeve u životu.

Vaše dvadesete i rane tridesete trebale bi biti najproduktivnije i najuspješnije.

Prva četvrt

Ova je faza polumjesec u rastućoj fazi. Radi se o pozitivnom karakteru i snažnoj volji. Aktivni su i ekstrovertirani, jedva čekaju da negdje krenu, vole pokret i aktivnosti. Imaju znatiželjni um te nagon za promjenama.

Negativno je to što znaju biti svadljivi i zahtjevni. No, to može dovesti do novih rješenja. Oni su graditelji te imaju sposobnost poboljšati nešto.

Najveći potencijal za stvaranje najvećih djela je u njihovim tridesetima i ranim četrdesetima.

Rastući izbočeni mjesec

Radi se o tri četvrtine Mjeseca upravo prije punog Mjeseca. Pripadnici imaju brižnu i konstruktivnu osobnost te vole pomagati drugima. Nadaju se da će poboljšati svijet na neki način.

Bilo svjesno ili nesvjesno, to im može postati misija. No, treba paziti da ne bi upali u neke ideologije koje će slijediti slijepo. Idealna dob u kojoj će napraviti najviše je ona srednja.

Pun Mjesec

Ovaj karakter ima talente da pretvore ideju u djelo. Ima racionalno viđenje u kombinaciji s instinktom, te praktičnosti s kreativnošću. On je most između prošlosti i budućnosti, lako ih povezuje. No, ponekad može imati neracionalne strahove, naročito u vezi.

Moraju naučiti preuzeti kontrolu nad vlastitim osjećajima, tako će im veza ostati kvalitetna. Najbolje stvari napravit će nakon srednje dobi.

Padajući izbočeni mjesec

To je faza tri četvrtine Mjeseca nakon punog Mjeseca. Imaju impuls je da poklanjaju svoje znanje drugima, oni su učitelji.

Posvećeni su idealima, često imaju revolucionarni karakter. Imaju nagon za promjenama u svijetu.

Trebaju pronaći kompromis i naučiti kako da pomire vlastito viđenje s potrebama drugih. Idealne su im godine rane pedesete, tada će osjećati najveći uspjeh i zadovoljstvo.

Posljednja četvrt

Ovo je polumjesec u padajućoj fazi. Njihovo razumijevanje, suosjećanje, zrelost i smirenost nadmašuju njihove godine, često slušaju, ali i savjetuju druge. Pomažu ljudima oko sebe, proširuju njihovu svijest, organiziraju živote.

Neki mogu protumačiti njihov idealizam kao nefleksibilnost. S vremena na vrijeme skloni su nostalgiji ili melankoliji, no zato moraju ostaviti prošlost i okrenuti se budućnosti.

Zadovoljstvo i ispunjenje doći će u kasnim pedesetima.

Padajući polumjesec

Ovo je faza između polumjeseca i novog mjeseca u padajućoj fazi. Ovi karakteri spremni su na nove početke, imaju meditativne i introspektivne karakteristike osobnosti. Intuitivni i dalekovidni, imaju unutarnju mudrost i mistično razumijevanje majke prirode i ljudskih karaktera.

Za njih je aktivnost spiritualna i intelektualna, više nego fizičke naravi. Skloni su mnogim životnim promjenama. Kasniji period života bit će za njih sretniji, piše atma.

Mjesečeve mijene

Mjesečeve su mijene posljedica okretanja Mjeseca oko planeta Zemlje. Ovo kretanje se može pratiti svakim danom i pri tome se zamijetiti da Mjesec putuje od zapada prema istoku i to u približno istom pojasu kao i Sunce i svakim danom se pojavljuje i nestaje kasnije. Ovo kretanje Mjeseca mijenja i međusobni odnos položaja Sunca, Zemlje i Mjeseca.