U koliko ste ih bili? 32 najbolja hrvatska restorana u 2025.

S početkom ljetne sezone, austrijski portal Falstaff donosi novi i ažurirani gastronomski vodič kroz Hrvatsku koji ističe najbolje od domaće kulinarske scene. U nastavku provjerite koji restorani u Hrvatskoj nose titulu najbolji od najboljih
1. Agli Amici, Rovinj -
Pogled na stari grad i more s otočićima je oduzima dah. Kuhinja ni na koji način ne zaostaje za pogledom: svako jelo svjedoči vrhunskoj kvaliteti namirnica, preciznosti i profinjenoj kreativnosti. Vinska pratnja također je na najvišoj razini.
2. Pelegrini, Šibenik - Terasa s pogledom na katedralu je prekrasna. Vlasnik i chef Rudolf Štefan koristi svoje znanje kako bi stvorio jedno od najboljih gourmet iskustava u zemlji, s fokusom na kreativne reinterpretacije tradicionalnih okusa. Poslužuju se i vrhunska vina.
3. Hotel Lemongarden, Brač -
Vrt raja s mirisnim stablima limuna i vrhunskim smještajem, svaka soba posebno dizajnirana. Gastronomski fokus je na svježe ulovljenoj ribi, kamenicama i lokalnom povrću, a najbolji maslinov ulje koristi se za začinjavanje jela. Odabrana vina.
4. Draga di Lovrana, Lovran - U vili koja se uzdiže 388 metara iznad mora i nudi fantastičan pogled, dočekuju vas i maze na najbolji mogući način. Kuhinja je napravila veliki iskorak prema modernom. Regionalne namirnice koriste se za stvaranje pravih umjetničkih djela za oko i nepce. Izvrsna vina!
5. Monte, Rovinj -
Potraga za kreativnošću nikad ne prestaje u ovom gourmet restoranu. Na temelju namirnica malih lokalnih proizvođača, jela chefa Danijela Dekića imaju internacionalni karakter. Nude se jelovnici s mesom, ribom ili vegetarijanske opcije. Njegova supruga preporučuje izvrsna vina.
6. Vapor, Dubrovnik -
Restoran je elegantno uređen u luksuznom hotelu. Pogled na more s nove sunčane terase je očaravajući. Izvrsna vina prate jela međunarodne inspiracije, uz regionalno bilje i začine koji daju završni pečat.
7. Cave Lab by Monte - Monte je poznati obiteljski restoran, a samo 30 metara ispod nalazi se Cave Lab u bivšem vinskom podrumu. Mali i intiman, može se rezervirati za grupe do 14 osoba. Isto vrijedi: najbolje svježe namirnice iz regije, vrhunska tehnika i velika kreativnost.
8. Restaurant 360, Dubrovnik - Restoran s terasom na gradskim zidinama smatra se jednim od najboljih u Hrvatskoj. Jela karakteriziraju kreativne kombinacije i savršena prezentacija, a preporučuje se degustacijski jelovnik od šest sljedova. Cheesecake s gelom od višnje i sladoledom od maline je savršen.
9. Zinfandel’s u hotelu Esplanade - Mramor, veliki lusteri i bijeli stolnjaci odišu povijesnom elegancijom, dok je kuhinja Ane Grgić Tomić moderna i živopisna. Tumači mediteransku tradiciju na sofisticiran način. Svako jelo je vizualni užitak. Velika vinska lista s 200 etiketa.
10. Nebo, Rijeka -
Mlada Gabriela Filca uspješno je preuzela kuhinju od Deni Srdoča. Inspiraciju pronalazi u tradicionalnim namirnicama poput janjetine, pastrve i jagoda koje interpretira moderno i tehnički besprijekorno. Svako jelo je i vizualni doživljaj.
11. Noel, Zagreb - Gastronomsko putovanje na najvišoj razini, izvedeno s velikom strašću. Naglasak je na sezonskim i regionalnim namirnicama, a važan je i zero-waste pristup. Izvrsna vinska pratnja.
12. Cap Aureo Signature Restaurant, Rovinj -
Elegantni ambijent iznad krovova grada savršena je kulisa za modernu kuhinju temeljenu na lokalnim i istarskim namirnicama koje chef Jeffrey Vella priprema s vrhunskom preciznošću. Usluga i vina zaokružuju doživljaj.
13. Konoba Zijavica, Mošćenićka Draga - Šarmantan restoran kojem se gosti stalno vraćaju. Okusi mora kreativno su interpretirani kroz teksture i neobične kombinacije. Vrhunska usluga i odabrana vina upotpunjuju doživljaj. Nalazi se tik uz more.
14. Martinis-Marchi - Na otoku Šolti nalazi se luksuzni hotel u povijesnom dvorcu. Kuhinja jednostavna jela podiže na visoku razinu. Fokus je na ribi i morskim plodovima, gdje su često dovoljni limun i maslinovo ulje za savršen okus.
15. Restaurant Mediterraneo, Rovinj (Hotel Monte Mulini) - Elegantna blagovaonica s pogledom na Lone Bay. Fine dining s naglaskom na morska jela poput tartara bijele ribe ili hobotnice na pireu od batata. Pažljivo odabrana vina zaokružuju iskustvo.
16. Boškinac - Na Pagu, restoran, hotel i vinarija objedinjeni su u jednoj priči. Ambiciozna kuhinja reinterpretira tradiciju. Chef Boris Šuljić vjeruje da je jednostavnost ključ savršenstva, ali svako jelo je umjetničko djelo.
17. LD Restaurant - Gastronomski dragulj na Korčuli. Fokus je na čistim okusima i lokalnim proizvodima. Degustacijski meni od šest sljedova prati izvrsna vina.
18. Restaurant Alfred Keller (Boutique Hotel Alhambra, Mali Lošinj) -
Kreativna interpretacija klasične francuske kuhinje i naglasak na lokalnim namirnicama. Jela poput fileta ribe u umaku od komorača ili tartara od škampa su vrhunska. Izvrsna vina.
19. Meneghetti Restaurant & Bar, Bale - Elegantni ambijent u prirodi. Vina iz vlastitih vinograda uparena su s kreativnim jelima poput predjela od povrća s cashew orasima i maslinom u prahu.
20. Above 5 - Ekskluzivna atmosfera iznad krovova grada s prekrasnim pogledom. Dimljene školjke u emulziji limuna i janjetina s umakom od timijana i pistacija.
21. Ariston, Opatija -
Moderan luksuz u povijesnom ambijentu ne nude samo obnovljene sobe vile, već i kuhinja koja prati isti smjer. Kreativni degustacijski meni od lokalnih namirnica oduševljava okusima. Riba i morski plodovi često se kombiniraju s voćnim aromama. Vrlo dobra vina.
22. Dubrovnik - Slikovita krovna terasa u samom srcu grada odiše posebnim šarmom, baš kao i profesionalna usluga. Kuhinja njeguje dalmatinska jela s modernim zaokretom. Poslužuju se i pažljivo odabrana vina.
23. San Rocco, Istra - Povijesna zgrada hotela krije vrhunski restoran. Mnoge namirnice, poput maslinovog ulja, dolaze iz vlastite proizvodnje. Svaki slijed degustacijskog menija, uz hrvatska i međunarodna vina, kreativan je i pun okusa.
24. Boba, Murter - Elegantno uređena konoba čija se profinjenost nastavlja i na tanjurima. Fokus je na morskoj kuhinji, ali nude i nekoliko mesnih jela. Kućni specijalitet je plata sirovih delicija oplemenjena maslinovim uljem i začinskim biljem iz vlastitog vrta.
25. Korak - Elegantno imanje s pogledom na prirodu i ugodnom terasom pod starim stablima. Vlastiti vinograd proizvodi snažna vina koja se savršeno slažu s kreativnim jelima lijepo prezentiranima na tanjuru. Desert s karamelom posebno oduševljava.
26. Luciano u San Canzian Villageu - Chef Pavo Klarić kroz jela prenosi okuse Istre. Tradicionalna jela interpretira kreativno, uz velik naglasak na lokalnost i održivost. Izvrsna vina dolaze iz vinskog podruma, a kamena kuća sa saunom i bazenom pruža idealno mjesto za odmor.
27. Bugenvila, Cavtat - Buganvilija se širi preko zelene terase, dok kuhinja goste osvaja čistim okusima mesa i ribe. Kremasti rižoto s dagnjama i domaći ravioli punjeni ribom posebno su ukusni. Pravo gastronomsko iskustvo.
28. Nautika - Vjerojatno najromantičniji restoran u gradu, doslovno uz samo more. Chef Mario Bunda i njegov tim kroz jela čuvaju bogatu povijest mjesta. Koriste se regionalni proizvodi poput jastoga, kozica, povrća i vrhunske govedine.
29. Dubravkin Put - Lokacija okružena zelenilom, svega nekoliko minuta od centra grada. Unutrašnjost krase bogato opremljene vinske police. Sezonska jela uključuju šparoge, kremastu tjesteninu sa školjkama i pačja prsa profinjenih okusa.
30. Kadena, Split -
Prostran i elegantan restoran koji se smatra jednim od najboljih u Splitu. Kuhinja priprema sofisticirana mediteranska i lokalna jela. Posebno se ponose divljom ribom, cevicheom od Jakobovih kapica i sirovim mariniranim škampima.
31. ManO 2, Zagreb - Elegantno uređen restoran s iznimnom uslugom. Namirnice moraju biti mikro-sezonske, regionalne i vrhunski svježe. Rezultat su kreativna i savršeno prezentirana jela, najbolje doživljena kroz degustacijski meni. Deserti su nezaboravni.
32. Zoi, Split - Jedinstvena lokacija na splitskoj rivi u povijesnom ambijentu. Kreativna fusion kuhinja kombinira regionalne i sezonske namirnice s vrhunskim vinima. Primjer je confit od artičoke s prženim lješnjacima.
