U kući s dvoje male djece drži pitona od 5,5 metara i 110 kg

Marcus Hobbs (31) iz grada Tewkesbury u Velikoj Britaniji privukao je pažnju javnosti kada je na Facebooku zamolio farmere da mu doniraju zečeve koji bi završili u smeću za njegovog ljubimca - burmanskog pitona nešto dužeg od 5,5 metara metara. Radi se o najvećem pitonu na svijetu, a osim mrtvih kunića, Hexxie jede i mrtvorođene jelene, telad, koze i svinje.

Piton živi s njim i njegovom obitelji u trosobnoj kući. Neki mu zamjeraju što tako veliku životinju drži blizu svoje dvoje male djece, no on kaže da opasnosti nema, iako se radi o životinji koja bi svojim snažnim stiskom čovjeka mogla ubiti bez problema i cijelog ga progutati.

Marcus kaže da je ovog neobičnog ljubimca kupio prije osam godina kada je bio beba dugačka svega 20-ak centimetara i siguran je da nikada s njim neće biti problema. Hexxie danas teži 110 kilograma.

Stručnjaci kažu da je najveći burmanski piton na svijetu bio dugačak 5,73 metra, no Marcus tvrdi da je njegov najveći jer je na zadnjem mjerenju imao 5,5 metara, a od tada je još dosta narastao. Kaže da ga ne voli prečesto voditi na službeno mjerenje jer zmiju tada trebaju staviti pod anesteziju.

- Znao sam da će to biti velika zmija, ali ipak sam se šokirao koliko je narasla. Jako sam strastven prema zmijama i trudim se pomoći ljudima da ih bolje razumiju. Boje se jer su uvjereni da će ih zmija ubiti. Znaju me posjećivati pa im govorim o zmijama, kakve su zapravo, kako bi ih razuvjerio - rekao je.

Napomenuo je da svojeg ljubimca nikada ne vadi iz ogromnog vivarija kada su njegovi sinovi, stari godinu dana i četiri godine, u blizini. Radi to samo kada su u drugoj prostoriji.

- Ne mislim da predstavlja opasnost za njih, ali treba koristiti zdrav razum, a ja sam odgovoran vlasnik kućnih ljubimaca - kaže.

Prisjetio se i kako je počeo okolo tražiti hranu za Hexxie

- Prijatelj sam sa stručnjakom za gmazove, a prvi put sam stupio u kontakt s njim kada sam pokušavao nabaviti hranu za Hexxie. Pitao sam ga ima li kojeg praščića, a on mene: 'Što imaš?'. Kada sam mu poslao fotografiju, rekao mi je da je to najveći burmanski piton kojeg je u životu vidio, a viđao ih je u divljini - ispričao je i dodao da ima još jednu manju zmiju Montyja i obiteljskog pasmine Husky.

Kaže da je jednom bilo napeto sa Hexxie kada joj je morao nanijeti lijek zbog kožne infekcije.

- Krenula je na mene, ali ne kako treba, više s odmakom. Bilo je to nešto kao upozorenje da se maknem od nje. To je bila situacija najbliža napadu. Stisnula me, ali nije se zakačila za mene. Njezina usta su puna stotinu zuba u obliku igala, poput udica za ribu. Ako vas uhvati, ne možete izvući ruku jer svi zubi idu u suprotnom smjeru - prisjetio se.

Kaže da se zmija kroz godine navikla da je ljudi dodiruju i da se bavio s njom baš svaki dan otkako ju je nabavio, a puno ljudi to zanemaruje kada imaju zmiju za kućnog ljubimca.

- Ne možete imati tako veliku zmiju, a da vas pokušava ugristi, jer to znači da joj se nećete moći približiti, pogotovo što se ona nalazi u skučenom prostoru. Morate biti disciplinirani jer je jedini način sprječavanja ugriza to da je nosite svaki dan dok je još mlada, kako bi se navikla na vas - objasnio je.

Kada zmija nije raspoložena, to pokaže

Kada zmiju treba premjestiti, Marcus tada u pomoć zove još nekoliko ljudi jer je preteška. Ukoliko nije raspoložena za neke stvari, jer je ako je pod stresom ili je nezadovoljna, to daje do znanja glasnim šištanjem i gadnim mirisom kao upozorenje svima da joj se ne približavaju već je puste na miru. No, on tih problema nema jer je dobro razumije.

- Ja ne bih dopustio da dođe u tu fazu - rekao je i dodao kako je pomalo sumnjičav prema pričama o mnogo manjim burmanskim pitonima koji bježe i ubijaju. On smatra da je njegova zmija sretna tamo gdje je te da ne bi pobjegla i kada bi vrata ostavio otvorena.

Veliki vivarij za Hexxie je platio 2000 funti (oko 17.000 kuna), a svaka grijaća žarulja stoji dodatnih 30 funti (oko 250 kuna). Kaže da grijanje u vivariju mora stalno raditi punom parom.

Obično je hrani laboratorijskim kunićima, ali ih je teško nabaviti i nisu baš jeftini pa je pomoć zatražio od poljoprivrednika i farmera koji, kaže, zečeve znaju ubijati kao štetočine i bacati ih, a njemu bi dobro došli. Kaže da je njegova objava na Facebooku izazvala pomutnju.

- Neki ljudi kažu kako ne mogu vjerovati da sam to objavio. Ali, pitam se koliko njih ima pse i mačke pa ih ne hrane mrkvom i brokulom, zar ne? Nikada nisam ubio životinju i nikada to ne bih želio napraviti, ali imam zmiju, a ona jede životinje - rekao je.

Kaže kako je dobar sa vlasnikom lokalne trgovine za kućne ljubimce, on je u kontaktu sa poljoprivrednicima koji bi mu mogli pomoći.

Prvu zmiju imao je sa 13 godina

- Moja obitelj je oduvijek bila sklona divljini, tako da mi je oduvijek bilo suđeno imati neku životinju. Ali, zmije su te koje me fasciniraju, mogu ih gledati cijeli dan - ispričao je.

Svoju partnericu Amy (31) upoznao je dok su oboje radili u hotelu u Cheltenhamu. Ona je brzo shvatila da uz njega u svoj život uvodi i zmije.

- Znala sam to i prije nego smo završili zajedno. Bila sam svjesna da su one dio njegovog života, sviđalo se to meni ili ne - rekla je Amy i priznala da voli životinje no gmazovi joj nisu baš privlačni.

Više je sklonija dlakavim, pufastim ljubimcima. Kaže da sada razumije Marcusovu emocionalnu povezanost sa njegovim ljubimcima, ali ipak joj pomalo smeta koliko prostora u kući zauzimaju, prenosi Mirror.

