U Međimurju se vozite na skeli, penjite na visine i otkrijte Bajkovitu šumu s najmlađima

Međimurje je najzelenija destinacija u Hrvatskoj, jedinstveni Eko muzej, vinska regija, destinacija s 888 kilometara biciklističkih staza i 115 pješačkih i uz to sve - obiteljska destinacija.

Terme Sv. Martin s dugom tradicijom, ali i oznakom prvog healthness resorta u Hrvatskoj odlične su za trenutke opuštanja i igre za cijelu obitelj. Svakog vikenda mališani mogu uživati u tematskim partijima hotela, uz animacijske programe Martija i Martine koji ujutro provjeravaju papaju li sva djeca svoj doručak, a onda i zabavljaju li se na bazenima. Kad je o vodenim igrama riječ, terme nude unutrašnji bazenski kompleks prilagođen svima, uz nezaobilazno noćno vikend kupanje.

Za vrijeme boravka u Termama Sv.Martin i mali i veliki imaju mogućnost odlaska na dva izleta. Na recepciji hotela saznajte kad polazi vlak na farmu jelena Perhoč i kružni đir do Mlina na Muri. Jeleni će sa zadovoljstvo pojesti malo kukuruza koji im ponudite, a na Mlinu na Muri stari mlin i dalje može samljeti kukuruz i druge žitarice. On je uvertira u zabavu koja slijedi. Na ovom se mjestu možete provozati skelom preko Mure ali i ući u mini, interaktivan muzej koji priča priču o tradiciji i životu mlinara. Na kraju i mali i veliki mogu proći kroz labirint do klupice zaljubljenih.

Foto: Nikola Zoko



Budući da destinacija skriva pregršt sadržaja, teško se fokusirati samo na ono namijenjeno obiteljima. No, kad ste s djecom na putu, ona najčešće diktiraju tempo i traže odgovore na brojna pitanja. Ima li u Međimurju mjesto gdje se gleda mini predstava? Postoji li mjesto gdje se jedu pre fini pohanci? Može li se negdje voziti quad ili jahati konja? Gotovo da nema dječjeg pitanja na kojeg ova destinacija ne nudi odgovor.

Uz Centar za posjetitelje Ekomuzeja Međimurja, Matulov grunt i Med dvemi vodami, tri muzeja koji će djeci zaokupiti pažnju u potpunosti, nedaleko termi Sv.Martin pronaći ćete još atrakcija. Jedna od njih je i Bajkovita šuma, najposebnija šuma Međimurja - tematski park s poučnim stazama, s tetom pričalicom koja priča priče o mitološkim bićima Međimurja. U ovoj šumi će djeca susresti vile i patuljke, čak i babarogu. Znanje je važan segment odrastanja pa na ovom mjestu djeca puno uče o ekologiji i suživotu s prirodom. Kad u potpunosti dožive Bajkovitu šumu, kušat će Međimurski obed s trgancima u vrhnju.

Foto: Nikola Zoko



O tradiciji, suživotu čovjeka i prirode, ali i načinu kako prevladati svaku prepreku uči se nedaleko Bajkovite šume na PG Geler. Riječ je o jedinstvenom adrenalinskom parku gdje PR znači 'pomakni granice'. I stvarno se tu pomiču. Klinci vas ovdje lako nagovore da zajedno prođete drveni poligon s preprekama, da sjednete na najposebniju ljuljačku u Međimurju, prevladate strah i riješite se stresa, pa da s njima zamijesite tradicionalni međimurski sir turoš. Ivanka i Marijan Horvat supružnici i vlasnici ovog imanja ponudit će vam adrenalinske sadržaje, sport i rekreaciju te eko friendly smještaj, a u određenom dijelu godine i mali i veliki susresti će se s konjima koji žive na ovom imanju.

Foto: Nikola Zoko



Red zabave, red kupanja, red učenja, red smijeha i vikend brzo proleti. Kako se na najbolji način pozdraviti s Međimurjem? Mališani su saznali penjući se na najvišu točku ove destinacije na Mađerkin breg. Riječ je o vidikovcu s jedinstvenim orguljama 'na vjetar' s kojeg puca pogled na čak pet država - Sloveniju, Austriju, Mađarsku, Slovačku i Hrvatsku.