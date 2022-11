'U mladosti sam želio raditi kao arhitekt, ali danas sam eskort jer sam obdaren poput konja'

Michael, koji sebe naziva Kraljevski Patuljak, vjeruje da bi bio pustinjak bez lipe da je odrastao u doba prije interneta. U školi su ga druga djeca maltretirala zbog njegovog invaliditeta - prije nego što je počeo zarađivati novac kao kao odrasli zabavljač, što mu je u potpunosti promijenilo život.

Ali takva 'karijera' mu je dugo bila nezamisliva, te se i dan danas opisuje kao 'veliki štreber'.

- Smiješno je jer kad smo djeca svijet izgleda tako lak i nevin - rekao je 31-godišnjak.

- U mladosti sam bio opsjednut računalima i tehnologijom. Provodio bih sate gledajući svog tatu na njegovom računalu i čak ih gradio s njim - rekao je.

- Ali bio sam tiho dijete i stalno sam radio skice u svojim blokovima za crtanje jer sam želio biti arhitekt i graditi te složene trgovačke centre i nebodere - ispričao je.

No, internet (uz njegov ne tako mali 'ponos') doveo je do sasvim drugačije karijere.

Počeo je istraživati ​​svoju seksualnost na webu i na kraju se pridružio stranicama na kojima članovi objavljuju svoje video uratke.

Michael, koji je iz New Jerseyja, objasnio je: 'Zarađivati putem Interneta na taj način mi je promijenio život. Napokon sam se osjećao slobodnim, emotivno i mentalno. Znao sam da sam drugačiji i bio svjestan da sam jako obdaren zbog reakcija koje sam dobivao u svlačionicama.

- Znao sam da želim seksualnu pozornost. Tada sam točno znao što želim raditi - dodao je.

Ali da nema interneta - gdje bi Michael bio danas?

- Vau, tako je strašno pomisliti na to. Vjerojatno bih bio samotnjak koji se bori da zadrži posao od 9-5 - rekao je.

- Ostao bih u svojoj zoni komfora jer zašto bih se više izlagao ovom svijetu kada je to za mene bilo jako okrutno mjesto - objasnio je za Daily Star.

Web kamera bila je prvi korak prema radu kao eskort, a on je ranije opisao seksualni rad kao osnažujući jer se bogati na tijelu zbog kojeg su ga nekoć maltretirali.

A daleko od posla uživa gledajući sa svojim dečkom stare holivudske filmove i igrajući video igrice na Twitchu.

No, unatoč tome što je pronašao sreću, mora paziti što radi i što govori i ne govoriti svojoj mami.

Rekao je: 'Moja mama zna što mislim da ona treba znati jer ja sam dijete koje je odgajano izuzetno zaštićeno i kojeg su roditelji naučili da je svijet opasno i zastrašujuće mjesto za nekoga poput mene.

- Dakle, ona zna da na internetu postoje moje slike i videozapisi i obožava mog dečka, ali što se tiče ostalog, ne želi znati jer bi se jako zabrinula za mene - objasnio je.

- Imao sam sreće što sam imao sjajne klijente, ali moj gard je uvijek podignut i imam nekoliko sigurnosnih protokola kojih se pridržavam kada sretnem klijenta, a moj uži krug prijatelja uvijek zna gdje sam i gdje ću biti kada 'obavim poziv' - rekao je.

Michael se također osjeća sigurnim znajući da njegov dečko također radi u svijetu odraslih i da mogu otvoreno razgovarati o mogućim opasnostima.

Rekao je da među njima nema ljubomore jer ono što rade doživljavaju jednostavno kao posao kao i svaki drugi.

- Među nama nema ljubomore zbog onoga što radimo s drugim ljudima jer na kraju krajeva, to je naš posao, to je samo seks - objasnio je.

- Normalna osoba koju u šali zovem 'bezjak' to ne bi mogla shvatiti, a vjerujte mi, većina mojih bivših ne bi mogla. Volimo se i jako nam je stalo jedno do drugoga, a ja sam u njegovom krevetu na kraju noći, tako da je to jedino što je važno - zaključio je.

