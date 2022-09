Eskort dama: 'Možete bolje od vaših muževa, vraćaju vam se zbog djece i jer im čuvate leđa'

Djevojka iz Australije pod nadimkom Bondibrat (30) na društvenoj je mreži TikTok skupila gotovo sto tisuća pratitelja, a iako je eskort, njezin sadržaj nije seksualan. Naprotiv, ona s pratiteljima dijeli svoje mišljenje i sve što je naučila od muškaraca radeći kao eskort dama.

- Sve što vam govorim naučila sam spavajući s tuđim muževima. Ne, ne želim njih već samo njihov novac. To mi je posao, transakcija bez emocija - objasnila je.

- Prvo, da, možete bolje od njega, i da, on može činiti više za vas - započela je, pa nabrojala sve ostalo:

- Ako vam je muž preopušten prema vama, to je zato što ste mu to dopustile. Voli djecu i ne želi biti daleko od njih. Zato ih jako puno ostaje u brakovima. Ovakvi muškarci trebaju nekoga da se brine o njima, a njih 9 od 10 je u ulozi neodgovornog roditelja. Treba im netko visiti nad glavo, a vi ste ta koja je odgovorna, dok oni izvan kuće rade što im je volja. Uvijek se vrate vama jer znaju da im čuvate leđa. Vole vas, ali pod uvjetima. Ne varaju svi muževi, neki su svjesni toga da nije vrijedno, no većina ih je maštala o prevari. Uzbuđuje ih 'lov', čak i ne sama lovina - rekla je, pa objasnila da ona ne želi ničijeg supruga, već samo njegov novac.

- Oni su mali dječaci koji se boje komunikacije, a ako vas i ostave, ostavit će vas zbog nekoga s kim im je lakše, a ne bolje. Većina njih ima neki problem, a spavanje s mladom i zgodnom ženom pomaže im sa samopouzdanjem makar znaju da je sve iluzija. Uvijek misle da ih nećete ostaviti, ali trebale biste.

Također, istaknula je da ako sumnjate da varaju i lažu, onda je to sigurno i tako.

- Žene vladaju svijetom, bez nas ne bi ništa postojalo i oni to vrlo dobro znaju. Zato lažu, manipuliraju i varaju.

Svojim videom djevojka je oduševila stotine tisuća žena, koje ju smatraju odličnim izvorom informacija iz svijeta u koji nemaju uvid.

- Hvala ti na ovim istinama. Dugo nisam vidjela nekoga tko je tako otvoren i iskren. Jedna si od emocionalno najinteligentnijih influencerica - napisala joj je jedna od pratiteljica.

