U napuštenom gradu je kupio aerodrom i sagradio si svoj dom

Ivo Zdarsky je zamijenio Kaliforniju za Lucin, grad duhova u Utahu, opisujući to kao još jedan bijeg. Tamo je kupio napušteni aerodrom gdje je sagradio radionicu, garažu i dom, sve u jednom

<p><strong>Ivo Zdarsky</strong> počeo se društveno distancirati još i prije pandemije koronavirusa. On od 2007. godine živi u napuštenom gradu Lucin u državi Utah gdje je kupio aerodrom kako bi mogao raditi na raznim projektima. Ivo je tamo našao sreću, a dane provodi planinareći, pecajući i leteći oko države.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Kako priča Ivo za<a href="https://www.insider.com/man-living-in-utah-ghost-town-alone-2020-10" target="_blank"> Insider,</a> bila je to 1984. godina kada je pobjegao od KGB-a u komunističkoj Čehoslovačkoj izgradivši si zmaj i leteći u gluho doba noći u Austriju, gdje je dobio politički azil. Čak ni obitelji nije rekao za svoj plan bijega. Kaže kako se sjeća austrijskih stražara koji su ga priveli, prisjećajući se da su mu dali kavu i krafne i pustili ga da spava u otključanoj zatvorskoj ćeliji prije nego što su ga premjestili po zemlji da ga KGB ne pronađe.</p><p>Osamdesetih godina 20. stoljeća Čehoslovačka, danas države Slovačka i Češka, bila je pod komunističkom vlašću. Britannica je u to vrijeme Čehoslovačku opisala kao 'jednu od prosperitetnijih, ali i jednu od represivnijih zemalja u istočnoj Europi'.</p><p>Ivo nije htio takav život. Želio je slobodu gradnje aviona, želio je pokrenuti svoj posao i raditi što želi i kako želi.</p><p>Nakon samo šest tjedana koje je proveo kao politička izbjeglica u Austriji, poslan je u Long Beach u Kaliforniji, gdje je 1986. osnovao tvrtku za proizvodnju propelera.</p><p>Kada su ga pitali pitanja vezana za njegov posao rekao je kako je letio s vrlo jakim zmajem, no nije mu mogao pronaći dobar propeler pa ga je odlučio sam napraviti. </p><p>- Ljudima se to svidjelo pa sam ga prodao. Od toga sam dobio novac za izradu dva propelera. Tada sam prodao i ta dva, pa sam imao novca za izradu tri... - rekao je Ivo.</p><p>Zdarsky je 2007. zamijenio Kaliforniju za Lucin, grad duhova u Utahu, opisujući to kao još jedan bijeg. Te godine kupio je napušteni aerodrom u Lucinu, koji je osnovan kao željeznička zajednica 1860-ih kada je sagrađena prva transkontinentalna željeznica, navodi Atlas Obscura. Grad je napušten 1936. godine, a područjem sada upravlja Odjel za resurse divljih životinja u Utahu. </p><p>Lokalni mediji izvijestili su kako je Ivo potrošio 99.000 dolara (638.842,25 kuna) da bi tamo kupio 400 hektara zemlje.</p><p>Kada je kupio aerodrom sve što je imao bila je napuštena pista. Izgradio je čelični hangar te se uselio odmah nakon toga. Njegov hangar je otvoreni prostor bez zidova i prozora, ali to je njegova radionica, garaža i dom, sve u jednom, a nazvao ga je Međunarodna zračna luka Lucin.</p><p>Kaže da su ga oduvijek privlačila napuštena mjesta te da mu je bilo muka od 'velikog broja stanovnika' i prometa na autocestama u Long Beachu. Ali također mu je trebao prostor za rad na raznim projektima.</p><h2>Iako živi sam usred ničega, kaže da nije usamljen</h2><p>Lucin opisuje kao 'mjesto duhova', ali kaže kako ipak vidi puno drugih ljudi. Ivo kaže kako ima djevojku u Ogdenu, što je od njega udaljeno 262 kilometra, no on ju redovito posjećuje, kao i prijatelje koji nekad znaju i navratiti kod njega. </p><p>Međutim, dodaje kako Savezna uprava za zrakoplovstvo, koja od njega iznajmljuje navigacijski signal, redovito šalje zaposlenike da ga provjeravaju. Kaže da se često viđa s ljudima iz telefonske kompanije i da su u blizini uvijek neki istraživači.</p><h2>Kad mu dosadi, samo odleti nekamo </h2><p>Osim toga, on redovito leti po zemlji kako bi istraživao sve, od pustinje New Mexico i špilja s lavom u Idahu do Badlandsa iz Južne Dakote. Također leti i 45 minuta do Ogdena otprilike jednom mjesečno kako bi se opskrbio namirnicama.</p><p>Dane provodi u svojoj radionici, zaokupljajući se različitim projektima. Nedavno je sam sebi izgradio pušku s kojom je išao u ribolov u Mikroneziju. Također voli planinarenje i istraživanje vlastitog dvorišta, lov i ribolov, a kaže da je oko njega na tone lijepih mjesta.</p><p>Ivo je u 'gradu duhova' pronašao slobodu o kojoj mnogi ljudi sanjaju. Može raditi što hoće kad hoće, a može i letjeti gdje god želi.</p><p>- Ja ovdje uživam. Da ne uživam ne bih ni bio ovdje - rekao je.</p>