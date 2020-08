Pranje i sušenje odjeće: Ove tri male promjene pomažu okolišu

Male promijene mogu donijeti velike koristi kada je u pitanju okoliš. Način na koji peremo i sušimo odjeću može utjecati na okoliš, a ovim malim promjenama navika pranja možemo učiniti pozitivnu razliku

<p>Kad god perete, sušite ili čak nosite odjeću, komadići vlakana otpadaju. A ako koristite perilicu rublja, ova vlakna su toliko sitna da iz perilice odvodnjom mogu završiti u oceanu - što može biti vrlo štetno za morske ekosustave i divlje životinje. Da ne spominjemo da ta mikrovlakna mogu završiti čak i na vašim tanjurima, ako jedete ribu koja je konzumirala takve čestice, rekao je <strong>Jesse Daystar</strong>, doktor znanosti.</p><p>Međutim, prema Daystaru, malim promjenama navika pranja možemo utjecati na bolje okruženje.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (savjeti za čišćenje doma):<br/> </p><p>- Vodite računa da se odjeća i proizvodi neće zadržati na zemlji tisućama godina. Najbolje je odabrati odjeću koja je razgradiva, ako to možete. Organski pamuk, konoplja i bambus (i mnoštvo drugih) sve su biorazgradivi materijali koji su puno bolji za našu planetu - smatra Daystar i dodaje da ovakva održiva tkanina također može ispuštati mikrovlakna u ocean pa preporučuje ove male promijene koje su bolje za okoliš, kad je riječ o pranju i sušenju odjeće:</p><h2>1. Manje koristite perilicu</h2><p>Možda je najbolji savjet da izbjegavate perilicu rublja. Možda naučite kako ručno oprati odjeću u kadi ili sudoperu. Odreći se perilice rublja gotovo je nemoguće pa Daystar savjetuje da barem ručno operite neke manje mrlje, a da ne bacate odmah čitav odjevni komad u perilicu. Također, razmislite o kraćem programu pranja kako biste uštedjeli na energiji.</p><h2>2. Odjeću perite hladnom vodom</h2><p>Iako je topla voda često zadana postavka na većini perilica, Daystar poziva sve one koji imaju i opciju hladna voda da koriste tu opciju pranja. Ne samo da to može poboljšati okoliš, već je bolje i za vašu odjeću. Jedno nedavno istraživanje je pokazalo je da pranje hladnom vodom može povećati dugovječnost tkanine.</p><h2>3. Izbjegavajte sušilicu</h2><p>Kako biste uštedjeli značajnu energiju, Daystar preporučuje da odjeću sušite na otvorenom. To je jednostavna promjena koja može imati ogroman utjecaj na okoliš i može uštedjeti puno energije, kaže Daystar, a prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/laundry-habits-you-can-change-to-better-environment" target="_blank">mindbodygreen</a>.</p>