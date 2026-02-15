Obavijesti

U Opatiju stigao Muzej spomenara: Čuvaju primjerak iz 1814., ali i Regičin iz 1944.

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 6 min
Foto: Nel Pavletić/Pixsell

Sve je počelo kad je Igor Novaković iz radoznalosti kupio spomenar kako bi sa suprugom Željkom zavirio što u njemu piše. Znatiželja je prerasla u prikupljanje pa danas njihova zbirka broji više od 900 spomenara

Admiral

U tjednu u kojem se slavi Valentinovo, Gradska knjižnica Opatija postala je mjesto tihih, ali snažnih emocija, sjećanja i riječi koje su nekoć značile više od bilo kojeg današnjeg emotikona. Izložbom “Tko se voli, taj si piše”, u Opatiju je stigao Muzej spomenara, jedinstvena zbirka Željke i Igora Novakovića iz Zagreba, koja priziva ljubavne, prijateljske i životne priče brojnih generacija - od početka 19. stoljeća do danas. Ne morate biti zaljubljeni da biste u ovoj izložbi uživali. Ako ste zaljubljeni, pronaći ćete nježne odjeke vlastitih osjećaja. Ako niste, spomenari će vas podsjetiti kako je to nekad izgledalo - kad se ljubav izgovarala krasopisom, a simpatije se čuvale među pažljivo oslikanim stranicama.

