U ovih 5 zanimanja ljudi najčešće žele dati otkaz

1. Njegovatelji u zdravstvu: Ovo opisuje brojno pomoćno osoblje u zdravstvu, od asistenata do osoblja koje održava čistoću objekata. Ukratko, oni koji obavljaju izuzetno važan i težak posao, a dobivaju malo priznanja ili poštovanja koje dobivaju drugi zdravstveni djelatnici. Profit Engine izvještava da „njegovatelji pružaju fizički i emocionalno zahtjevnu podršku ranjivim skupinama stanovništva, često za nisku plaću i uz minimalnu institucionalnu podršku“, a sve to dok rade fizički naporan posao s izloženošću bolestima i emocionalnom iscrpljenošću. Nije ni čudo da su upravo oni područje karijere broj jedan koje traži izlaz. | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija