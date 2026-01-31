U ovih 5 zanimanja ljudi najčešće žele dati otkaz

Kada želite promijeniti posao prvo što ćete napraviti je otići na Google i pretraživati stvari poput "kako promijeniti karijeru". Profit Engine je istražio ove vrste pojmova za pretraživanje kako bi vidio djelatnici koje profesije žele dati otkaz
U ovim granama posla je najveće nezadovoljstvo. Na popisu je nekoliko iznenađenja, ali i ona imaju smisla...
1. Njegovatelji u zdravstvu: Ovo opisuje brojno pomoćno osoblje u zdravstvu, od asistenata do osoblja koje održava čistoću objekata. Ukratko, oni koji obavljaju izuzetno važan i težak posao, a dobivaju malo priznanja ili poštovanja koje dobivaju drugi zdravstveni djelatnici. Profit Engine izvještava da „njegovatelji pružaju fizički i emocionalno zahtjevnu podršku ranjivim skupinama stanovništva, često za nisku plaću i uz minimalnu institucionalnu podršku“, a sve to dok rade fizički naporan posao s izloženošću bolestima i emocionalnom iscrpljenošću. Nije ni čudo da su upravo oni područje karijere broj jedan koje traži izlaz.
2. Učitelji: Znali ste da će i ovo doći. Pokretač broj jedan učitelja koji očajnički traže novi posao je - izgaranje. U razredu žongliraju planiranjem lekcija, ocjenjivanjem, komunikacijom s roditeljima, administrativnim zadacima i upravljanjem različitim potrebama učenika, kažu stručnjaci. Dodajte tome činjenicu da je većina učitelja potplaćena, moraju raditi znatno duže od uobičajenih 9 do 5 sati i imaju stalne administrativne drame s kojima se moraju nositi, tko ih može kriviti što su siti svega?
3. Medicinske sestre: Godine stresa dok rade u dugogodišnjim kriznim uvjetima, najviše tijekom pandemije, a sada i ponovno pojavljivanje bezbrojnih bolesti zahvaljujući oklijevanju oko cijepljenja, natjerale su ih da traže promjenu karijere. Nedostatak osoblja stvara neodrživo opterećenje, a rad u smjenama remeti osobni život. Pandemija je pojačala već postojeće probleme, a podaci sugeriraju da se oporavak nije dogodio.
4. Liječnici: Da, čini se da područje medicine prednjači. Čak i liječnici s visokm plaćama žele odustati. Uz ostale probleme o kojima se već raspravljalo u području zdravstva, liječnici se sve češće suočavaju s potrebom da provode prekomjerno vrijeme ratujući s birokracijom.
5. Odvjetnici: Iako može biti dobro plaćeno, stručnjaci Profit Enginea ističu kako je ovo još jedno područje gdje je izgaranje pretjerano. Pravnici rade u suparničkom okruženju s ekstremnim zahtjevima za radnim vremenom, posebno u korporativnom pravu. Google pretrage oko "burnouta" dominiraju namjerom odlaska u pravnoj profesiji, što ukazuje na to da visoke plaće ne nadoknađuju troškove načina života.