U ponedjeljak na dar uz 24sata super ljetni ljubavni horoskop

U najnovijem i dugo isčekivanom prilogu koji u ponedjeljak 10. srpnja 2023. izlazi kao prilog dnevnih novina 24sata, donosimo sve novosti ljeta. Naša astrologinja Julijana Oremović detaljno je opisala što nam predviđaju zvijezde. Ljeto je idealno za druženje i zavođenje za većinu znakova, a bit će zanimljivo i po tome što bi nas retrogradno kretanje Venere u znaku Lava moglo češće vraćati u prošlost. Zagrljaj bivše ljubavi, nerazjašnjena pitanja iz prošlosti ili susret s osobom koju niste dugo vidjeli bit će neka od značajnijih iskustava u sljedećim mjesecima.

U ljeto ulazimo s vrućim astrološkim spojem Venere i Marsa u znaku Lava. Kad se planeti ljubavi i strasti spoje u istom znaku, možemo očekivati vrlo uzbudljiva iskustva kroz ljetne mjesece. Tražimo više zabave, noćne provode, nova poznanstva, a mnogi bi se mogli i ludo zaljubiti.

Srpanjska zbivanja odvijat će se u sličnom tonu. Više se usmjeravamo na privatna pitanja, dom, obitelj, partnera i djecu. Tražimo neko mirno mjesto na kojemu se možemo odmoriti i obnoviti energiju. U prvom dijelu srpnja astrološka dominacija Raka potiče nas na rješavanje nekih pitanja koja su vezana uz stambene prilike, smještaj na nekoj od ljetnih destinacija, kao i na roditeljsku ulogu i naše odnose s roditeljima. Nakon što se Merkur 11. srpnja pomakne u znak Lava, a Mars 10. srpnja u znak Djevice, može doći do nekih promjena. S ovim Merkurom možete pronaći odmak od napornih obaveza te uživati u druženju i izlascima, ali i u zavođenju. Sve do kraja srpnja moguće je novo poznanstvo ili zbližavanje s osobom koju poznajete otprije, a sve ide kroz neočekivani susret i dugi razgovor. Mars u Djevici do kraja kolovoza može nas potaknuti na veliko čišćenje i sređivanje doma, a nekima može donijeti i više radnih aktivnosti ili zanimljivo poznanstvo koje dolazi kroz posao.