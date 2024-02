U potrazi za eliksirom mladosti: 'Pričao sam s 263 stogodišnjaka - svi se drže ovih 9 pravila'

U svijetu postoji nekolicina Plavih zona, odnosno područja u kojima ljudi žive iznimno dugo - to su Okinawa, Japan; Sardinija, Italija; Nicoya, Kostarika; Ikaria, Grčka i Loma Linda, Kalifornija.

- Posljednjih 20 godina putovao sam po cijelom svijetu kako bih proučavao pet Plavih zona i na temelju mojih intervjua s 263 osobe u dobi od 100 ili više godina, otkrio sam da se svjetski šampioni u dugovječnosti ponašaju na temelju onoga što ja nazivam 'Moć 9' - izjavio je Dan Buettner, piše msn.

Evo devet pravila kojih se drže ljudi koji najduže žive.

1. Kretanje

Najdugovječniji ljudi na svijetu ne pumpaju utege, ne trče maratone niti idu u teretane. Umjesto toga, žive u okruženjima koja ih neprestano tjeraju da se kreću. Uzgajaju vrtove i pritom ne koriste moderne alate za rad po kući i dvorištu. Na posao i u goste idu što više pješke.

2. Poznavanje svrhe

Okinavljani u Japanu to zovu 'ikigai', a u Kostariki 'plan de vida'. I jedno i drugo znači - zašto se budim ujutro.

- Stanovnici svake Plave zone koju sam posjetio imali su za što živjeti osim posla. Istraživanje čak pokazuje da definicija i otkrivanje vaše svrhe može produžiti život do sedam godina - naveo je Dan Buettner.

3. Usporavanje

Čak i ljudi u Plavim zonama doživljavaju stres, koji može dovesti do kronične upale i povezuje se sa svim većim bolestima povezanim sa starenjem. No oni imaju rutine koje ih oslobađaju stresa - oni s Okinawe svaki dan odvoje nekoliko trenutaka da se prisjete svojih predaka, adventisti uz Kalifornije se mole, Ikarijanci drijemaju, a Sardinijanci imaju 'happy hour'.

4. Pravilo 80%

'Hara hachi bu' je 2500 godina stara konfucijanska mantra koju Okinavljani izgovaraju prije jela. Ona ih, naime, podsjeća da prestanu jesti kada im je želudac 80% pun. Ljudi u Plavim zonama svoj najmanji obrok jedu kasno poslijepodne ili predvečer, a do kraja dana više ne jedu.

5. Paze na hranu

Grah, soja i leća su temelj većine prehrane ljudi u Plavim zonama. Meso se jede u prosjeku samo pet puta mjesečno, i to manje od 200 grama.

6. Vino u 17 sati

Ljudi u Plavim zonama, čak i neki adventisti, piju alkohol umjereno i redovito. Oni koji umjereno piju nadžive one koji ne piju. Trik je u tome da popijete jednu do dvije čaše dnevno s prijateljima i/ili uz hranu. I ne, ne možete 'štedjeti' cijeli tjedan i popiti 14 pića u subotu, to nije isto.

7. Osjećaj pripadnosti

- Svi osim pet od 263 stogodišnjaka s kojima sam razgovarao pripadali su vjerskoj zajednici, nije bitno o kojoj se radi. Istraživanja pokazuju da pohađanje vjerskih službi četiri puta mjesečno može produžiti životni vijek od četiri do 14 godina - naveo je Buettner.

8. Stavite voljene na prvo mjesto

Stogodišnjaci u Plavim zonama drže ostarjele roditelje i bake i djedove u blizini ili u domu, što pokazuje da to može smanjiti stope bolesti i smrtnosti njihove djece.

Ujedno se obvezuju životnom partneru, što može produljiti do tri godine očekivanog životnog vijeka, a svojoj djeci daju dovoljno vremena i ljubavi. Također, zbog toga je vjerojatnije da će se i njihova djeca brinuti o roditeljima kada za to dođe vrijeme.

9. Imaju svoje zdravo 'pleme'

Najdugovječniji ljudi na svijetu biraju društvene krugove koji podržavaju zdravo ponašanje.

Stanovnici Okinawe stvaraju 'moais', odnosno grupe od pet prijatelja koji se međusobno vežu za cijeli život. Istraživanja pokazuju da su pušenje, pretilost, sreća, pa čak i usamljenost zarazni. Zato i društvo dugovječnih ljudi potiče njihovo zdravo ponašanje.

Naravno, poštivanje ovih pravila ne jamči da ćete doživjeti 100 godina, ali ćete imati veće šanse produljiti svoj život na kvalitetan način.