ŠALABAHTER ZA VOZAČE

U prtljažniku obavezno imajte ovih 14 stvari - za manje stresa!

Neki ne drže apsolutno ništa u prtljažnicima automobila, dok drugi imaju dovoljno stvari da bi mogli živjeti u automobilu tjednima. Negdje između nalazi se ovaj popis stvari koje bi svaki vlasnik automobila uvijek trebao imati pri ruci
pretty woman singing while driving a car on road trip on summer day
Navedene stvari ne zauzimaju puno prostora i nisu veliki financijski izdatak, a mogu biti jako korisne. | Foto: yurakrasil.krasilnikov yuriy bor
