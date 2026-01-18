U prtljažniku obavezno imajte ovih 14 stvari - za manje stresa!

Neki ne drže apsolutno ništa u prtljažnicima automobila, dok drugi imaju dovoljno stvari da bi mogli živjeti u automobilu tjednima. Negdje između nalazi se ovaj popis stvari koje bi svaki vlasnik automobila uvijek trebao imati pri ruci
Navedene stvari ne zauzimaju puno prostora i nisu veliki financijski izdatak, a mogu biti jako korisne.
1. REZERVNA GUMA: Zajedno s dizalicom i ključem za gume, jer bez njih nećete ništa postići. Provjerite naravno da je rezervna guma u dobrom stanju.
2. PRVA POMOĆ ZA GUME: Pumpa ili ljepilo za gume, koji mogu pomoći na kratko kod manjih oštećenja kako ne biste na cesti odmah morali zamijeniti gumu.
3. KABLOVI ZA PALJENJE: Prazni akumulatori događaju se i najboljima od nas. Alternativno, ponesite hitni pojačivač baterije kako se ne biste morali oslanjati na dobrog Samaritanca koji će se pojaviti. Ili neće.
4. PRIRUČNIK: Knjižica koja zna sve o vašem automobilu trebala bi biti u pretincu za rukavice.
5. MJERAČ TLAKA U GUMAMA: Redovita provjera tlaka u gumama može poboljšati upravljivost, povećati potrošnju goriva, produžiti vijek trajanja guma, pa čak i spasiti živote. Možete to naravno provjeriti i na svakoj benzinskoj, ali poslužit će ako idete negdje na osamu.
6. LJEPLJIVA TRAKA I WD-40: Ozbiljno, traka vam može biti instant rješenje kod napuknuća farova, oštećenja lima ili stakla.
7. KONTAKT INFORMACIJE ZA POPRAVKE: Posjetnica vaše automehaničarske radionice, vaša kartica (ako ste član nekih od pomoći na cesti) i obrasci za zahtjev za osiguranje automobila.
8. KUTIJA ZA PRVU POMOĆ: Obavezna je po zakonu u Hrvatskoj. Svakako ne treba dodatno pojašnjenje zašto vam može biti korisna.
9. TROKUT: Također obavezan dio opreme koji morate staviti iza automobila kao upozorenje drugima ako vam se pokvari automobil na cesti.
10. RUČNA SVJETILJKA: Nađete li se u mraku, sami ćete sebe potapšati po ramenu što imate ovu napravicu koja ne zauzima puno mjesta, a vrlo je korisna.
11. MULTITOOL: Verzija švicarskog nožića, da su vam pri ruci kliješta, odvijač, otvarač za konzerve... Može se nabaviti među opremom za kampiranje.
12. REZAČ POJASEVA I RAZBIJAČ STAKLA: Zlu ne trebalo. Može se kupiti za nekoliko eura, a i spasiti vam život. Držite ga u pretincu za rukavice ili u vratima. Očito ne u prtljažniku.
13. STRUGAČ ZA LED: Ne treba vam tijekom cijele godine, ali moglo bi se dogoditi da vas iznenade niske temperature. Samo ga držite u prtljažniku.
14. DEKA ZA PREŽIVLJAVANJE: Aluminijska folija štiti od gubitka topline tijela i hipotermije. Može se koristiti i kao zaštita od topline.