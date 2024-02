U Ptuju je najstarije europsko kino, vino se kuša u tunelima, a proljeće slavi veselim maskama

Udaljen manje od 100 kilometara od Zagreba, u sjeveroistočnom dijelu Slovenije, uz rijeku Dravu smjestio se najstariji Slovenski grad - Ptuj. Tradicionalno ispraća zimu Kurentovanjem u veljači, karnevalom kroz kojeg se pokazuju običaji slavljenja novog ciklusa koji počinje proljećem, ali i ugošćuju maskirane skupine cijelog svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:44 Svingeri putuju | Video: KanalRi

Glavni junaci Kurentovanja su Kurenti, maskirani muškarci koji nose odjeću napravljenu od životinjskog krzna i ukrašeni su na poseban način. Tradicija se u ovom gradu njeguje desetljećima i danas je Ptuj jedini grad u Sloveniji s ovakvim karnevalom.

Foto: Nikola Zoko

Ptuj je grad s najstarijim kinom u Europi koji i dalje kontinuirano radi, najvećim jezerom u Sloveniji po kojem ljeti plovi brod Čigra, ovaj gradić skriva i najstariji vinski podrum u Sloveniji Ptujsku klet, ali i najstarije kazalište i minoritski samostan u Sloveniji. Sve je naj u Ptuju kad ga krenete istraživati!

Foto: Nikola Zoko

Svi putevi u Ptuju vode na Stari grad - male kamene ulice dovesti će vas do stepenica ali i do tajnih tunela. U tunelima nema svjetla, krećete se uz pomoć lampe,a onda ćete stići do 'vinske ceste' - dijela tunela s dugim uskim stolom i degustacijom vina u mraku. U ovom jedinstvenom doživljaju možete uživati svake subote.

Na samom rubu zidina Ptujskog dvorca nalazi se vidikovac koji isprva otkriva crvene krovove grada kojeg ponosno čuva, ali i na planine koje ga okružuju. S ovog mjesta ćete vidjeti Kamniške Alpe ali i Medvednicu. Ptujski dvorac danas je muzej s nekoliko različitih zbirki poput zbirke oružja, tapiserija, glazbenih instrumenata, zbirke koja ocrtava feudalno stanovanje kultura, pokazuje slike na staklu i galeriju dvorca i na kraju tradicionalne karnevalske likove i maske.

Foto: Nikola Zoko

Osim doživljaja kojeg nudi stara gradska jezgra, Ptuj ima još jedan turistički biser vrijedan pažnje - jedne od najmlađih termi u Sloveniji Terme Ptuj, u kojima je i Grand hotel Primus sagrađenih 1975. godine. Velebni kompleks s pogledom na Stari grad nosi ime po Marcusu Antoniusu Primusu, zapovjedniku legije Rimskog Carstva.

Foto: Nikola Zoko

Programi su prilagođeni svima, posebno onima kojima treba brz i jednostavan način rješavanja od nakupljenog stresa i uspostava harmonije kakvoj su težili i nekadašnji Rimski vojnici. Uz bazene nalazi se i svijet sauna Flavia koji čuva tradiciju rimskih kupališta koja su sadržavala više vrsta prostorija za kupanje, sobu za znojenje, kupke s vrućom i hladnom vodom te mjesto za odmor.