U razdjeljak te ljubim: Evo gdje je najbolje mjesto za napraviti ga ovisno o obliku lica

Za mnoge od nas kosa je vrlo osoban način izražavanja - od frizure do boje. I dok se nekima to može činiti nevažnim detaljem, čak i način na koji razdvajate kosu može značajno utjecati na vaš cjelokupni izgled. Vjerojatno ste već primijetili simpatičan generacijski 'sukob' između milenijalskog razdjeljka na stranu i Gen Z razdjeljka na sredini, no budimo realni: trendovi ne određuju uvijek ono što vam zapravo najbolje pristaje. Oblik lica puno je važniji faktor pri odabiru razdjeljka - bilo da je riječ o sredini ili strani.

- Obje opcije uvijek će biti u modi i bezvremenske su - rekao je frizer i kolorist Brandon Curtis za Hair.com. Ipak, naglašava da imaju različit estetski učinak: 'Razdjeljak na sredini naglašava simetriju lica i vizualno ga izdužuje, dok razdjeljak na stranu omekšava crte'.

Drugim riječima, razdjeljak na sredini daje oštrinu i dužinu, dok onaj na stranu donosi mekoću i eleganciju. No kome što bolje pristaje? Ako niste sigurni, prvi korak je odrediti oblik svog lica. Evo kako se različiti oblici lica slažu s pojedinim stilovima razdjeljka.

Razdjeljak na sredini idealan je za šira lica

Razdjeljak na sredini posljednjih je godina iznimno popularan - toliko da je čak i jedan inženjer napravio TikTok filter koji pomaže korisnicima savršeno ga postaviti. No to ne znači da odgovara svima. Budući da vizualno izdužuje lice, najbolje pristaje onima koji imaju prirodno šire crte.

Primjerice, odlično izgleda na okruglim licima, koja su jednako široka koliko i duga; na licima u obliku dijamanta, s uskim čelom i bradom te izraženim jagodicama; kao i na licima u obliku srca, s širim čelom i užim donjim dijelom. Simetrija razdjeljka na sredini pomaže uravnotežiti ove oblike i daje im elegantniji izgled. Dobro pristaje i ovalnim licima, koja su poznata po svojoj svestranosti kada je riječ o frizurama.

Na kraju, odluka o razdjeljku na sredini ovisi i o dojmu koji želite postići. Kako je istaknula frizerka slavnih Lacy Redway, 'ako želite naglasiti oštrije linije lica, razdjeljak na sredini je odličan izbor'. On daje strukturu i kontrast mekšim, zaobljenijim crtama. No ako je vaše lice već izraženo i 'geometrijsko', možda ćete poželjeti nešto nježnije.

Razdjeljak na stranu donosi mekoću oštrim crtama

Iako razdjeljak na sredini odlično pristaje okruglim licima, ona s izraženijim i oštrijim crtama često bolje izgledaju s razdjeljkom na stranu - omiljenim stilom milenijalaca. Posebno je dobar izbor za četvrtasta lica, koja imaju izraženu čeljust i ravnije linije od čela do jagodica. Budući da im nedostaje zakrivljenosti, ovakav razdjeljak donosi potrebnu mekoću i pokret.

No četvrtasta lica nisu jedina koja mogu nositi ovaj stil. I osobe s izraženim jagodicama, poput onih s dijamantnim ili srcolikim licem, mogu ga odlično uklopiti. Frizerka Mika Fowler za Byrdie objašnjava da razdjeljak na stranu ističe strukturu kostiju i jagodice, a preporučuje plići razdjeljak za četvrtasta lica te dublji i dramatičniji za srcolika i dijamantna. Kao i ranije, ovalna lica mogu bez problema nositi obje opcije.

Naravno, ova pravila nisu stroga. Ako niste sigurni, najbolje je eksperimentirati i pronaći razdjeljak uz koji se osjećate najbolje – bilo da prati oblik vašeg lica ili jednostavno trend koji vam se sviđa. Čak je i povremena promjena razdjeljka dobra ideja jer osvježava izgled, a istovremeno može pomoći u očuvanju zdravlja kose, smanjujući oštećenja i opadanje.