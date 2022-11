U školi su je svi vrijeđali zbog izgleda, a sada je poznati model

Afrikanka Zizipho Soldat (27) rođena je s rijetkim defektom udova, zbog čega je većinu života imala problema s vršnjacima. Naime, Zizipho nema jednu ruku, a jedna noga joj je puno kraća od druge. Unatoč tome, postala je model i influencerica.

- Kad sam bila mlađa uvijek sam znala da sam drugačija. Kada sam krenula u školu i počela govoriti engleski, istraživala sam ​​i saznala više o svom stanju. Dolazim iz siromašne obitelji i nije bilo sredstava za fizikalne terapije koje su mi trebale. Nisam imala prijatelje i nekad sam svake večeri plakala - rekla je influencerica za Daily Star.

Kako kaže, često je maštala da ima tijelo bez invaliditeta, a smatrala je da u svijetu modelinga ne može uspjeti.

- Prijateljica me inspirirala da počnem stavljati fotografije na društvene mreže, kao što to čine američki influenceri s invaliditetom - rekla je Zizipho koja danas ima ugovor s dvije modeling agencije, jednom u Africi a drugom u Americi.

- Na početku sam bila jako nesigurna, no fotografije na kojima pokazujem cijeli tijelo uvijek dobiju najviše lajkova. To me potaknulo i danas se osjećam kao potpuno druga osoba, puna sam samopouzdanja.

Danas Zizipho radi s različitim brendovima, a na Instagramu ju prati gotovo 14 tisuća ljudi.

- Na početku nije lako, no isplati se izaći iz komfort zone i probati ono što vas čini sretnima - zaključila je.

