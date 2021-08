Bivša glazbena novinarka Mia Mauge (55) iz Londona, još kao učenica priznala je učitelju da želi biti model ali on joj je rekao da o tome dobro razmisli još jednom.

Sada, u 55. godini s veličinom 44, glumi u kampanji New Neutrals za donje rublje brenda Marks & Spencer's.

- Da ste mi prije godinu dana rekli da ću se baviti manekenstvom u M&S kampanji, rekla bih da ste ludi. U školi me moj savjetnik za karijeru pitao čime bih se željela baviti, a ja sam kao iz topa rekla 'manekenstvo'. Tada me pogledala kao da sam ga nasmijala i rekao: 'Pogledajmo neke realnije mogućnosti' - ispričala je Mia.

Dugo godina nakon, Mia je napokon postala profesionalni model, a otkrili su je preko Instagrama prije samo godinu dana. M&S-ova linija donjeg rublja osmišljena je za različite nijanse kože te fokus stavlja na modele starije od 50 godina.

- Nikada prije nisam imala samopouzdanja da poziram u donjem rublju, ali zbog ove kampanje osjećam se tako pozitivno i ponosno u svom tijelu - govori.

Nakon što je prošle godine otključala svoj račun na Instagramu i podijelila sjajne fotografije sebe, Mijin broj pratitelja je naglo porastao.

- Namjera mi je bila stvoriti zajednicu za žene koje su osjećale potrebu da budu glasne i vidljive na društvenim mrežama. Do mene su preko mog profila došle četiri agencije za modeling, a moja misao u tom trenutku bila je 'pa ja ne mogu sada biti model'. Ali isto tako, to mi se činilo kao poziv na akciju, pa sam krenula u novu karijeru - nadodaje Mia.

Mia je u mladosti napustila školu. Zatim je završila kratki tečaj fotografije, probijajući se na glazbene događaje kako bi se približila i osobno upoznala s umjetnicima, da bi na kraju završila kao glazbena spisateljica i radijska producentica.

1997. godine Mia je prestala raditi kako bi odgajala svoje dvije kćeri - Lanu (23) i Carmen (22).

Nedugo nakon što je postala mama, Mia je primijetila svoju prvu sijedu.

- Imala sam 31 godinu i osjećala sam se užasnuto. Sjećam se da sam razmišljala: ‘Upravo sam odustala od karijere, mama sam kod kuće s nekoliko kilograma viška i već imam sijede - to se ne može dogoditi'. Kosu sam bojala nekih 19 godina, svakih nekoliko tjedana. Kad sam se vratila na posao, radila sam u glamuroznom okruženju, misleći kako se ni slučajno moje sijede ne smiju vidjeti jer će misliti da sam starica - govori Mia.

Ona kaže kako društvo vrši na nas veliki pritisak, ali se moramo znati s tim nositi i biti samopouzdani.

- Mnoge su žene obojile kosu iz straha da ih ne vide kao starice, pa sam tako i ja i za svoje boje provela 20 godina. Ali kad sam s 50 godina odlučila pokazati svoje sive, došao je osjećaj olakšanja i prihvaćanja, mene same, mojih godina i onoga tko sam. To mi je potpuno promijenilo mišljenje o tome što drugi misle o meni. Osjećala sam se kao da sam ponovo otkrila sebe i svoje tijelo i u njemu sam se osjećala toliko ugodno - zaključila je glazbena novinarka i model, Mia, piše The Sun.

