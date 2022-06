U Škotskoj mladence zavežu i 'uvaljaju' u smeće, a u Iranu trgovci uporno odbijaju novac

Naš svijet je toliko šaren i raznolik da bismo danima mogli pisati o čudnim običajima na koje možemo naići. Iako nam se neke od tih tradicija mogu činiti čak i bizarnima, valja imati na umu da su i naši običaji vjerojatno čudni ljudima koji žive u nekim drugim krajevima planeta.

Izdvojili smo nekoliko starih, neobičnih običaja koji su se zadržali do danas:

U Iranu ne naplate stvar ili uslugu ako kupac ne inzistira platiti

- Nikad nisam čula za taarof dok nisam otputovala u Iran. Ova perzijska riječ s arapskim korijenima definira složenu umjetnost bontona u zemlji u kojoj pravo značenje onoga što se poručuje nije u riječima, već negdje izvan njih. To je suptilan ples komunikacije, gdje sudionici koračaju naprijed-natrag iznova i iznova, nikada ne preuzimajući pozornicu - priča Julihana Valle koju su neki običaji u Iranu čudili dok se nije navikla na njih.

POGLEDAJTE VIDEO Neobična pravila u plemićkim obiteljima:

- U svijetu taarofa uljudnost ima počasno mjesto. U njegovo ime ljudi odbijaju kada žele prihvatiti, govore ono što ne misle, izražavaju ono što ne osjećaju, pozivaju kada nemaju takvu namjeru, zamjenjuju loše vijesti lažnom nadom - nastavila je pa se prisjetila situacije kada je taarof iskusila na vlastitoj koži.

- Jednom sam teheranskom taksisti platila 250.000 rijala za vožnju, cijenu koju smo prethodno dogovorili nakon teških pregovora. Začudo, novac je odbio. 'Ghabel nadare', rekao je smiješeći se i pokazujući da to neće prihvatiti. Češkala sam se po glavi i inzistirala, a on je opet negodovao. Odustala sam, zahvalila mu i napustila vozilo sa smiješkom na licu - ispričala je.

Kasnije joj je prijateljica Reza objasnila što se dogodilo:

'Taarofirao je. Naravno da je očekivao da ćeš platiti. Trebala si više inzistirati. Vozač je pokazivao poštovanje prema tebi. Postoji nepisano pravilo od dva ili tri kruga nutkanja i odbijanja u taarofu. Nakon što se ovaj ritual izvede, možete reći što želite, a da vas se ne smatra nepristojnim. Prvo ljubaznost, ali na kraju uvijek platiš.'

Pogledajte u videu kako taarof izgleda u nekoliko situacija:

- Kasnije sam o tome dosta razmišljala pitajući se smješka li se taj vozač još uvijek. Iako se pristojno ponašanje prakticira u cijelom svijetu, taarof se razlikuje po tome što je daleko razrađeniji i sveobuhvatniji. U svakoj društvenoj interakciji, od kupnje namirnica do pregovora o nuklearnom sporazumu, ovo visoko cijenjeno ponašanje diktira kako se ljudi trebaju odnositi jedni prema drugima. Iako je koncept općenito pozitivan, pokazuje uzajamno poštovanje, može biti manipulativan kada se koristi nepropisno, kada netko pokušava izvući korist od velikodušnosti drugog. Takvo ponašanje se u iranskom društvu smatra negativnim, jer prikriva aroganciju, a ne izražava poniznost - pojasnila je ono što je nakon vožnje onim taksijem naučila.

William O Beeman, profesor antropologije na Sveučilištu Minnesota i stručnjak za Bliski istok, pojasnio je ovaj običaj.

- Jedan ključni koncept u taarof-u je funkcija koju sam opisao kao 'dobivanje donje ruke'. Pojedinci nastoje podići status druge osobe, a sniziti svoj. Paradoksalno, u hijerarhijskom društvu kao što je Iran, gdje se naklonost i usluge mogu tumačiti prema sloju pružatelja usluga, ovo ponašanje proizvodi društvenu stabilnost, jer kada obje osobe to rade, one postižu jednakost - rekao je, a prenosi bbc.com.

Kupuju mlade djevice na tržnici

Na polju izvan Stare Zaragoze u Bugarskoj nalazi se 'romska tržnica nevjesti', tako je lokalci zovu. Radi se o mjestu na kojem se četiri puta godišnje dogovaraju brakovi između mladih djevica i mladića čije obitelji pregovaraju o njihovoj cijeni.

To je običaj među polu-nomadskom romskom zajednicom Kaladžije koji se tamo zadržao od davnina. Izgleda otprilike ovako: brojne mlade Romkinje prešetavaju se pred potencijalnim proscima dok im njihove obitelji pokušavaju dogovoriti 'financijski korisne brakove'. Obitelji mladića se nadaju pronaći im 'dobru ženu po dobroj cijeni'.

Pogledajte video o njihovom načinu života:

Svaki sporazum među obiteljima se potvrđuje davanjem novca, to je tradicija. Iako nama to izgleda čudno, tim djevojkama je to sasvim normalno i na to ne gledaju kao na prodaju.

- Za mene je ovo sasvim normalno iako svi govore da se mi tu prodajemo. To nije istina - ispričala je jedna od njih i priznala kako je važno da je obitelj budućeg muža bogata. Ona je tamo došla pronaći adekvatnog muža.

Pogledajte u videu kako to izgleda:

Mladići svoju financijsku situaciju izražavaju debelim zlatnim lancima oko vrata. Najprije se upoznaju s djevojkom koja im se sviđa, a potom njezina obitelj pita njegovu - žele li tu djevojku u svojoj kući. Ako ovi odgovore potvrdno, kreće se s pregovorima, a nakon dogovora slijede zaruke i u konačnici raskošna svadba.

Inače, običaj je da pripadnici ove zajednice brakove ugovaraju među sobom, no događa se i da netko uđe u brak sa nekim izvan zajednice, ali tada mora prethodno zatražiti i dobiti odobrenje starješine za to. Prema nekim procjenama u tom kraju živi oko 18.000 Kaladžija, vrlo su zatvoreni, jako povezani i drže do stare tradicije.

Uzimanje i davanje novca prilikom dogovaranja braka za njih je stvar časti.

Mladence u Škotskoj vežu i zaprljaju - za sreću

Ovaj čudan običaj nazivaju The Blackening (ocrnjenje), a u Škotskoj se prakticira od davnina, a zadnjih godina ponovno postaje sve popularniji. Iako bi mladencima u većini dijelova svijeta ovako nešto zvučalo kao noćna mora, tamo je to tradicija kojoj se vesele.

Radi se o vrlo neobičnoj i čak vrlo gruboj ceremoniji kada prijatelji mladence, uglavnom negdje u javnosti, zavežu i 'uvaljaju' u sve što im padne na pamet kako bi bili što prljaviji - bude tu brašna, čađe, smeća, blata, gadnih mješavina svega i svačega... Znaju ih tako 'ukrašene' ukrcati u prikolicu i voziti gradom. Na kraju ih zaspu perjem. Ima ljudi koji ne žele takvo vjenčanje, ali...

Amber Love iz Mauchlinea prisjetila se svojeg vjenčanja. Rekla je najozbiljnije djeverušama kako ne želi biti ocrnjena prije svog vjenčanja i zamolila ih da se pobrinu za to.

- Rekla sam im da bih radije bila zasuta šljokicama nego ocrnjena - dodala je.

Ali, tradicija se morala poštovati. U organizaciji je sudjelovala i njezina majka, koja je isto prošla ovu ceremoniju prije udaje. Amber nije slutila što joj se sprema.

- Mama je došla do mene i zatražila moju pomoć u pomicanju nekog boksa. Sljedeće čega se sjećam je to da su se vrata otvorila, a 25 naših prijatelja je iskočilo i zgrabilo me. Bila sam vezana špagom i prekrivena senfom, kremom, raznim stvarima. I moj muž je bio u tome. Ni on nije znao je da su mu prijatelji dogovorili ocrnjivanje. Njih 20-ak se pojavilo u autima i vezali su ga - ispričala je.

Kako bi joj ipak ispunili želju, donekle, Amber su na kraju 'uvaljali' u šljokice. Kaže kako se morala tuširati i ribati četiri ili pet puta kako bi sav taj nered skinula sa sebe.

Podrijetlo tradicije je pomalo nejasno, ali zna se da bi ocrnjivanje trebalo donijeti sreću novopečenom paru od početka njihovog zajedničkog života.

- Nisam iznenađen da sada sve više ljudi prakticira ovaj običaj. Dobro je održavati te tradicije na životu, posebno one koje donose sreću - zaključila je Amber koja se i danas, desetak godina kasnije, i dalje smije tome što su njezin suprug i ona proživjeli tog dana, prenosi glasgowtimes.co.uk.

Naljute se ako NE zakasnite na večeru

U mnogim dijelovima svijeta kašnjenje na neko društveno okupljanje smatra se prilično nepristojnim, ali to nije slučaj u Južnoj Americi. Ako domaćin u Čileu kaže da će večera biti poslužena u 20 sati, od gostiju se očekuje kašnjenje između 15 minuta i pola sata.

Dolazak na vrijeme ili, ne daj Bože, doći prerano bit će za domaćina neugodno i zamjerit će to gostu. Ako netko dođe na vrijeme ili ranije na večeru, to znaju smatrati 'prevelikom željom za obrokom'.

U Ekvadoru se kašnjenje od 15 do 20 minuta, također, smatra 'dolaskom na vrijeme' dok Brazilci vrijeme okupljanja smatraju fleksibilnom i pojavljuju se kad god žele.

Čak su i dijelovi SAD-a usvojili ove tradicije zbog velikog broja doseljenika iz spomenutih zemalja. Na primjer, u Miamiju se češće večera poslužuje kasnije od dogovorenog termina i su gosti su manje točni u svojim dolascima nego u drugim dijelovima SAD-a.

Ovakav običaj uvukao se i u neke dijelove Europe pa je tako kašnjenje na večeru sasvim normalna pojava i u Francuskoj.

Bacanje cimeta na samce u Danskoj

Navršite li u Danskoj 25 godina, a još niste u braku, budite spremni na to da će vas članovi obitelji i prijatelji zasuti cimetom od glave do pete, i to nasred ceste. Ovaj običaj tamo je prisutan stotinama godina, a radi se tako da se 'žrtva' najprije zalije vodom - kako bi se cimet bolje primio. Neki posežu i za jajima, 'jer se začin za njih bolje zalijepi'.

Postoji teorija kako je nastala ova tradicija, a datira iz 16. stoljeća kada su danski prodavači začina posvećivali toliko vremena svom zanatu da su zaboravili pronaći nevjestu. Godine su prolazile, oni su putovali i prodavali začine diljem zemlje pa su na kraju ostali sami. Posipanje cimetom mladim samcima bi trebao biti podsjetnik na ta vremena - da bi uskoro trebali pronaći životnog partnera.

Napad cimetom izgleda otprilike ovako: rodbina i prijatelji uhvate samca na sam 25. rođendan, zavežu ga na ulici (ako pokušava pobjeći), stave mu zaštitne naočale i krenu u akciju. Zasipanje cimetom obično traje dosta dugo.

Pogledajte kako to izgleda u videu:

Sudionici nerijetko čekaju da se njihova 'žrtva' opere prije nego što ponovno krenu u napad, i tako dok ne ponestane municije. Tada svi zajedno obilaze u gradske barove ili parkove da se kvalitetno napiju.

Inače, prosječna dob za sklapanje braka u toj zemlji je 35 godina za muškarce i 32 za žene. Neki kažu kako tradicija zasipanja samaca cimetom još uvijek postoji jer Danci uvijek traže dodatni razlog za zabavu.

Razbijanje kokosa na glavi u Indiji

Ovaj ritual se u južnim dijelovima Indije izvodi od kolonijalnog doba i označava početak sezone monsuna. Ekstremno praznovjerje tamošnjeg stanovništva dovelo je do toga da razbijanje kokosa na glavi postane opsesija, unatoč upozorenjima koliko to može biti opasno za zdravlje.

Poklonici hinduističke vjere okupe se u hramu ili oko njega tijekom festivala Aadi Perukku, a svećenik na glavi svakoga od njih razbije kokos. Tom žrtvom se simbolično odriču prošlosti i prepuštaju Bogu dok u isto vrijeme očekuju dobro zdravlje i uspjeh. Tijekom rituala jedan od svećenika drži glavu bhakti (u prijevodu - onaj koji služi Gospodinu, božji poklonik) dok ovaj sjedi čekajući svoj red. Drugi svećenik u trenu razbije kokos na njegovoj glavi i krene dalje.

Ozlijeđenih bude uvijek, i dok neki od njih žure u bolnicu kako bi dobili prvu pomoć, mnogi se bhakte suzdržavaju se od pribjegavanja medicinskom liječenju zbog poštovanja prema božanstvu. Neki se čak boje zatražiti pomoć zbog straha da zbog toga ne izazovu bijes božanstva, prenosi Times of India.

Tijekom rituala tamo se nađu i pomoćnici raspoređeni među ljudima koji na ozljede odmah nanose kurkumu u prahu ili sveti pepeo zvan vibhooti. U ovom bizarnom ritualu, osim muškaraca i žena, znaju sudjelovati i djeca. Mnogi sudionici se trgnu od bolova, a neki su toliko duboko u meditativnom stanju da se čini kao da bol ne osjete.

Pogledajte u videu kako to izgleda:

Svake godine deseci ljudi zbog toga završe u bolnici, a ozljede su nerijetko vrlo ozbiljne. Liječnici ih stalno upozoravaju kako je ova praksa potencijalno smrtonosna, ali sve uzalud.

- Kod lubanje postoji određena doza tolerancije na udarce, a kad se ta granica prijeđe, tad dolazi do oštećenja. No, unatoč našim upozorenjima, mnogi odbijaju prestati s drevnom tradicijom - rekao je Anil Kumar Peethambaran, profesor neurokirurgije na Medicinskom koledžu indijske vlade.

Jedan od sudionika je na razbijanje kokosa došao sa svojom obitelji. Na kraju ceremonije bio je zadovoljan, jer 'su se kokosi dobro razbili na njihovim glavama i očekuje ih svijetla budućnost'.

