Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
S BAŠČARŠIJE PLUS+

U srcu Zagreba otvorili Butik badem: 'Nudimo preko 300 vrsta bosanskih delicija'

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 3 min
U srcu Zagreba otvorili Butik badem: 'Nudimo preko 300 vrsta bosanskih delicija'
Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

U središtu Zagreba, u Teslinoj ulici, otvorena je trgovina s više od 300 proizvoda, a tradicija obiteljske proizvodnje traje još od 1957. godine. Najviše im idu datulje u čokoladi i bademi...

Admiral

Krajem prošle godine iznenadio nas je novi butik u zagrebačkoj Teslinoj ulici. U samom središtu grada, nadomak Zrinjevca i Trga Josipa bana Jelačića, iznad vrata je svijetlio veliki natpis "Butik badem". Sve je još bilo u nastajanju, kutije po podu, slaganje polica... A iza vrata simpatični djelatnici - Valerija i Ćato.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo zašto će vas ostaviti svaki znak Zodijaka: Rak ako se ne 'otvorite', Škorpion ako lažete
ŠTO NE TOLERIRAJU

Evo zašto će vas ostaviti svaki znak Zodijaka: Rak ako se ne 'otvorite', Škorpion ako lažete

Strijelci su uvijek u pokretu i ne mogu biti s nekim tko je lijen i ne može ih pratiti, a Vodenjake izluđuju praktični ljudi koji ne razumiju njihove ekscentrične ideje i lude snove
Tihi načini na koje vam tijelo govori da ste osjetljivi na gluten
SPRIJEČITE ZDRAVSTVENE PROBLEME

Tihi načini na koje vam tijelo govori da ste osjetljivi na gluten

Gluten može izgledati bezopasno, no za neke osobe može tiho izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Često bez upozoravajućih znakova, njegov učinak može ostati neprepoznat, uzrokujući dugoročnu štetu
Muškarac (33) otkrio simptom raka crijeva koji mu se pojavio čak dvije godine prije dijagnoze
RANO OTKRIVANJE SPAŠAVA ŽIVOT

Muškarac (33) otkrio simptom raka crijeva koji mu se pojavio čak dvije godine prije dijagnoze

Otac dvoje djece, James Rogers, otkrio je kako je simptom raka debelog crijeva primijetio čak dvije godine prije nego što mu je bolest dijagnosticirana i to u dobi od samo 33 godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026