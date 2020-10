- Na\u0161 je \u017eivot uvijek bio uzbudljiv i zabavan. Sve smo radili zajedno. Ni jedan dan nikada nije bio dosadan - govori Anna-Louise.

Zatim, u ve\u010der 5. prosinca 2015., \u0161etali su prema ku\u0107i s prijateljima nakon zabave na kojoj su bili Stuart, Fraser i Anna-Louise. Niotkuda se pojavio automobil koji je udario Stuarta i Frasera.

- Nikad, nikada ne\u0107u zaboraviti tu traumu. Stuart je progla\u0161en mrtvim na mjestu doga\u0111aja, ali nisam se mogla nikako oprostiti od njega jer su me odveli da budem s Fraserom na intenzivnoj njezi - ka\u017ee Anna Louise.

Fraser je umro nekoliko sati kasnije u dje\u010djoj bolnici u Bristolu.

- Poku\u0161ala sam ostati jaka za Elizabeth dok sam davala\u00a0izjave policiji i organizirala sprovod. Ali stalno sam mislila\u00a0da sam sigurno u\u010dinila ne\u0161to stravi\u010dno da bih zaslu\u017eila da nam se ovo dogodi. Tjednima i mjesecima nakon toga bila sam u nezamislivoj tuzi. Jedva sam mogla funkcionirati. Svaki dan bih se probudila i poku\u0161ala prebroditi taj dan, pa sljede\u0107i. Ja sam postojala, a nisam \u017eivjela. Najte\u017ea su vremena bila kad bi se Elizabeth i ja vratili ku\u0107i i zatvorili vrata i bili tamo sasvim sami - ka\u017ee Anna Louise.

Nakon \u0161to je donirala Fraserove bubrege, plu\u0107a, jetru i srce i Stuartovo tkivo nakon njihove smrti, Anna-Louise odlu\u010dila je osnovati dobrotvornu organizaciju za podizanje svijesti o darivanju organa.

Nazvala ju je 'Vjeruj'. U me\u0111uvremenu, u srpnju 2016. godine voza\u010d Joshua Staples, tada 22-godi\u0161njak iz Tonyrefaila, Porth, osu\u0111en je na 16 mjeseci zatvora zbog nepa\u017eljive vo\u017enje uzrokuju\u0107i smrt Stuarta i Frasera.

- Bilo mi je drago \u0161to sam to poglavlje mogla pomalo zatvoriti kako bih se mogla ponovno usredoto\u010diti na ono pozitivno - rekla je Anna-Louise.

Tada je u studenom 2018. Anna-Louise upoznala svog sada\u0161njeg supruga Zacha Stubbingsa (42), nakon \u0161to je u njezinoj dobrotvornoj organizaciji kupio medvjedi\u0107a Fraser.

Zach je \u010dlan posade slu\u017ebe traganja i spa\u0161avanja, a uz to je razveden i ima dvoje djece. Boluje od mijeloma, oblika raka krvi koji je neaktivan posljednjih pet godina.

- Na\u0161e prijateljstvo zapo\u010delo je \u0161etnjama i kavom, a zatim me Zach pozvao na ve\u010deru. Svidjelo mi se \u0161to me slu\u0161ao, a kako se u Cardiff preselio tek 2018. godine, poznavao me ovakvu kakvu jesam, a ne kao \u017eenu koja je u tako tragi\u010dnom incidentu izgubila mu\u017ea i sina. Prvo sam se brinula, misle\u0107i kako je prerano i nisam se mogla suo\u010diti s tim da me netko osu\u0111uje, pa sam rekla Zachu\u00a0da mo\u017eemo biti samo prijatelji. Ljubazan i strpljiv, slo\u017eio se bez oklijevanja. Ali nastavili smo provoditi vrijeme zajedno, a u o\u017eujku 2019. objasnio mi je da \u017eeli jo\u0161 i pitao me \u017eelim li iza\u0107i s njim kako treba. Shvatila sam da ne mogu \u017eivjeti s '\u0161to ako', morala sam iskoristiti ovu priliku za sre\u0107u. Moja obitelj i prijatelji pru\u017eali su mi podr\u0161ku, ali ja sam se i dalje osje\u0107ala u\u017easno jer volim nekog novog - govori Anna-Louise.

- Tada sam shvatila da se borim s krivnjom. Ali Zach\u00a0je prekrasan \u010dovjek i pomogao mi je shvatiti da zaslu\u017eujem biti sretna. Nisam se trebala osje\u0107ati krivom ili posramljenom zbog osmijeha i sre\u0107e - rekla je Anna-Louise.

Zach ima dva sina, Owynna (11) i Iestyna (14), a Anna-Louise ka\u017ee da se svi obo\u017eavaju.

Anna-Louise i Zach\u00a0odlu\u010dili su se zajedno preseliti radi karantene jer se on morao \u010duvati.

Zach je 18. rujna 2019. predlo\u017eio vjen\u010danje u Castellu Cochu, dvorcu iz 19. stolje\u0107a odmah pokraj Cardiffa. Par se vjen\u010dao 30. kolovoza ove godine, s Elizabeth kao djeveru\u0161om, a Josephovi sinovi nosili su prstenje.

- Bili smo okru\u017eeni s toliko ljubavi i osje\u0107ala sam da imam i Stuartov i Fraserov blagoslov i oni su pazili na nas. Svi su bili odu\u0161evljeni, ja sam bila presretna. Oboje smo se osje\u0107ali vrlo blagoslovljeno. Zach\u00a0cijeni to \u0161to su Stuart i Fraser dio na\u0161ih \u017eivota i da Elizabeth nikada ne smije zaboraviti oca i brata. Elizabeth zaista po\u0161tuje Zacha\u00a0- ka\u017ee Anna-Louise.

Pet godina nakon smrti Stuarta i Frasera, Anna-Louise \u010dula je od nekih obitelji kako je jedan dje\u010dak primio Fraserovo srce.\u00a0

- Divno je znati da Fraser nije umro uzalud i da je nekome drugome dao \u017eivot. Osje\u0107am se tako nevjerojatno ponosna na svog dje\u010daka. Moja misija je pomo\u0107i drugim obiteljima da pro\u0111u kroz sli\u010dne traume - govori Anna-Louise.

Unato\u010d novoj sre\u0107i, o\u017eiljci Anna-Louise nikada ne\u0107e u potpunosti zacijeliti.

- Fraser bi ovaj mjesec krenuo u srednju \u0161kolu, pa je za mene to bilo te\u0161ko razdoblje. Ne usu\u0111ujem se razmi\u0161ljati o tome kakav bi on bio, jer bi to samo izazvalo bijes i bol. Radije poku\u0161avam cijeniti ono \u0161to je bio - \u010darobni dje\u010dak koji \u0107e biti zauvijek mlad, koji mi je pokazao da bismo svi trebali \u017eivjeti punim plu\u0107ima jer nikad ne znate \u0161to vas \u010deka. Nitko vas ne mo\u017ee pripremiti za nezamislivo. \u017divot je zaista dar. Zato ga morate maksimalno iskoristiti - rekla je Anna-Louise, prenosi The Sun.