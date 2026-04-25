FOTO Od placa do placa: Tržnice postale novo mjesto za izlazak, ovako je bilo sinoć u Zagrebu

PLACe market pretvara tržnice u Zagreb u večernja mjesta druženja uz raznoliku street food ponudu. Uz rotaciju ugostitelja i stalnu novu ponudu, događanje spaja hranu, glazbu i urbanu atmosferu. Jučer se održao na Kvatriću i Trešnjevci
PLACe market pokrenut je 2023. godine kao prvi organizirani format noćnih tržnica u Hrvatskoj, inspiriran globalnim trendom “night marketa”. Ideja projekta temelji se na oživljavanju tradicionalnih tržnica i njihovom pretvaranju u večernja mjesta susreta. Time tržnice ponovno dobivaju društvenu i kulturnu funkciju, a ne samo prodajnu. Projekt povezuje lokalnu zajednicu, gastronomiju i urbani život.
U Zagreb PLACe market se održava na poznatim gradskim tržnicama, koje navečer postaju središta druženja i gastronomije. Najčešće se događanja odvijaju petkom navečer, kada se štandovi pretvaraju u street food punktove. Time se klasična dnevna funkcija tržnice transformira u večernju društvenu scenu. Lokacija pruža autentičan ambijent koji dodatno naglašava lokalni karakter događaja.
Na PLACe marketu sudjeluje više od 20 poznatih zagrebačkih ugostitelja koji nude raznovrsne street food specijalitete. Posjetitelji mogu kušati sve – od tradicionalnih hrvatskih jela poput skradinskog rižota i steakova do modernih fusion kombinacija. Poseban naglasak stavljen je i na vegansku te slatku ponudu. Koncept omogućuje uživanje u širokom spektru hrane na jednom mjestu.
PLACe doprinosi promociji Hrvatske kao atraktivne gastronomske destinacije te jača identitet lokalnih regija.
Događanje se odvija u dvije sezone – proljetno-ljetnoj (od travnja do srpnja) i jesenskoj (od kraja kolovoza do listopada). Svaki tjedan donosi novu dinamiku jer se ugostitelji djelomično rotiraju i gostuju novi sudionici.
U nastavku pogledajte kako je to izgledalo na Kvaternikovom Trgu.
U nastavku pogledajte kao je PLAC-e izgledao na Trešnjevci.
