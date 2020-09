U tom trenu shvatili su da im je brak gotov: 'Pročitao sam joj poruke', 'nije mi donio ručak'...

Mnogi korisnici Reddita objavili su trenutke u kojima su saznali da njihova veza nema budućnost. Neki su partnere ulovili u prevari, a drugi su shvatili da drugoj strani jednostavno nije stalo

<p>Romantične veze i brakovi završavaju na različite načine. Mnogima kraj znači 'raspad' života, a neki ga prihvate i shvate kao trenutak za novi početak.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: </p><p>Nedavno je korisnik Reddita Wimpyhunter na toj stranici upitao: 'Razvedeni s Reddita, kada ste znali da je vaš brak gotov?'</p><p><strong>Ovo su odgovori koje je dobio:</strong></p><p>1. 'Kad sam pročitao njene poruke s drugim frajerom o tome koliko se zabavljala s njim i kako bi se brzo mogli vjenčati kada budu slobodni. Razveo sam se četiri mjeseca kasnije, a oni su prekinuli vrlo brzo zato jer on nije htio napustiti svoju ženu.' </p><p>- AMMJ</p><p>2. 'Kad sam shvatio da sam pokušavao pogoditi u kakvom će raspoloženju biti kad se vratim kući s posla, kako bih mogao prikladno ući u kuću i ne naljutiti je više nego što je već bila.'</p><p>- aanr</p><p>3. 'Kad bih sišao u podrum i pretvarao se da perem rublje kako bih se odvojio od nje.'</p><p>- effectivelysingle</p><p>4. 'Živjeli smo s njezinim roditeljima kako bismo si mogli priuštiti da ona ostane kod kuće s djecom. Bio sam vrlo nesretan što živim s njima i rekao sam joj da se želim iseliti. Rekla je da je jedini način za to ako udvostručim svoje prihode jer ona neće raditi. Odselio sam se bez nje.'</p><p>- majortomandjerry</p><p>5. 'Moja je supruga htjela predah, pa sam se odselio. Vratio sam se po neke stvari i otkrio da u smeću ima nekoliko kondoma. Iskreno, učinila mi je uslugu.'</p><p>- Koma79</p><p>6. 'Muž mi je poslao e-mail u kojem je rekao da me više ne voli. Međutim, kada sam vidjela zaruke s 18-godišnjakinjom nekoliko dana nakon što smo potpisali papire za razvod, sve mi je bilo jasno.'</p><p>- BettyKronic</p><p>7. 'Kad sam završila na terapiji s njegovom mamom, umjesto s njim.'</p><p>- Firstofall1</p><p>8. 'Vratila sam se kući iz još jedne 12-satne smjene na poslu. Bebina pelena bila je prljava, kuća je bila u neredu, sudoper je bio pun posuđa, a moj bivši se kao i uvijek zezao na računalu. Tada sam shvatila da je lakše da sve radim sama.'</p><p>- insertcaffeine</p><p>9. 'Kad sam bila u bolnici nakon što sam putem carskog reza rodila našu bebu. Sljedeći dan me pitao da mi donese hranu. Rekla sam da želim burrito. Rekao je da neće ići po meksičku hranu jer ide u drugi restoran. Ušao je s vrećicom iz restorana u sobu, sjeo i krenuo jesti ručak preda mnom. Ništa mi nije donio jer je rekao: 'Nisi mi rekla što želiš.'</p><p>- itsgravynotsauce</p><p>10. 'Kad sam obukla donje rublje i on je rekao: 'Moramo li? Samo zato što nam je bračna noć?' Četiri mjeseca kasnije, još uvijek nismo imali spolne odnose od našeg vjenčanja - unatoč tome što smo to činili i prije toga. '</p><p>- CuteNCaffeinated</p><p>11. 'Kad sam ranije došao kući iz vojske i u svom krevetu našao drugog tipa.'</p><p>- Banluil</p>