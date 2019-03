U TV showu nije znao od kada ima jedan testis pa zvao mamu

Irac nigerijskog podrijetla s nadimkom Ayo (21) je gostovao u showu 'The Sex Clinic' na E4 kanalu kad je voditeljica dr. Naomi shvatila da 'on ima samo jedan testis, ali se, rekao je, nije s tim baš zamarao, jer nije mislio da je to tako neobično'.

Naime, Ayo je u 'kliniku' došao da provjeri boluje li slučajno od koje spolno prenosive bolesti i ima li kvržice na testisima, a kad je dr. Naomi shvatila da ima samo jedan, nije se previše uzbudio i pitao ju je 'Bi li trebao brinuti zbog toga'.

Foto: HealthCare4

Ona mu je objasnila da, ako je jedan testitis 'zapeo' u nekoj šupljini u tijelu, može imati posljedice i savjetovala mu da dozna nešto više iz svoje liječničke dokumentacije.

Naomi mu je, pomalo zbunjena njegovom ležernosti, jednostavnim rječnikom objasnila:

- Ako imaš samo jedan testis, pitanje je gdje je drugi, znaš?

- Nisam siguran. Nisam znao da je to tako neobično, nikad nisam baš razmišljao o tome - objasnio je Ayo, pomalo zatečen 'glupim' pitanjem.

Foto: HealthCare4

- Čudno mi je kako ovo pitanje nije prije iskrslu, u nekom od tvojih razgovora s majkom - rekla mu je dr. Naomi i objasnila da, ako se testis nije spustio i ako je ostao u nekoj tjelesnoj šupljini, postoji rizik da postane maligan.

No, Ayo, koji je inače rođen u Nigeriji, a od ranog djetinjstva živi u Dublinu, se uzaludno trudio sjetiti se je li u djetinjstvu uklonio testis, i je li prije uopće razgovarao o tome s roditeljima. Naomi je onda predložila da nazovu njegovu majku koja bi mogla rasvijetliti situaciju, no ni ona nije bila sigurna zašto joj sin ima samo jedan testis.

Prvo je rekla da misli da je bez testisa ostao pri operaciji bruha (hernije), a onda se predomislila i rekla da ipak misli da je Ayo tako rođen. Dr. Naomi mu je savjetovala da pita svog liječnika zna li kako je mogao ostati bez testisa, i da se napravi ultrazvuk i provjeri je li jedan testis slučajno negdje 'zalutao'.

Foto: HealthCare4

A Ayo je bio sretan kad je čuo da to neće utjecati na njegovu mogućnost da napravi dijete, a ni na izvedbu u krevetu.

- To neće utjecati ni na djecu, a ni na to kakav sam u krevetu - rekao je i onda zaključio:

- Treba biti svoj. Pa i sa samo jednim testisom.

