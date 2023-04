'U vezi sam, ali osjećam da on ne misli ništa ozbiljno: Zanima me samo je li me voli iskreno'

Poštovani Melvudine,

molim da mi pogledate hoće li biti nešto od moje veze sa strancem. Rođen je 20. srpnja 1963. u Njemačkoj, a ja sam 8. srpnja 1973. u Hrvatskoj. Mi smo ‘kao zajedno’ a ja želim da to bude zauvijek. Čini mi se da je on u ovoj vezi jednom nogom unutra, a drugom već na izlasku, no nisam u ništa sigurna. Zanima me voli li me iskreno. Hvala na odgovoru.

Foto: Alen Vuković

šifra: divlja mačka

Odgovor:

Vi ste vrlo komunikativna žena, direktna i otvorena, a on to nije, iako se predstavlja drugačije. Poprilično ste stabilni, samo ponekad promjenjiva raspoloženja i vrlo romantični. Dajete uvijek sve od sebe, naročito u ljubavi, s vama druga strane uvijek zna na čemu je. U prošlosti ste imali većinom nezadovoljavajuće i nestabilne odnose, a takav je i ovaj. Analizirao sam fotografiju sadašnjeg vašeg partnera i vidim da je on u svom svijetu i elementu, koje zapravo ne želi dijeliti s vama, iako to ne priznaje. Slobodnog je duha i vrlo obazriv i oprezan budući da ga je bivša prevarila i ostavila te jako povrijedila. On je trenutno traumatiziran i predrasudan, i zapravo mu podsvjesno odgovara odnos u kojem nema iskrenog i dubokog vezivanja, ne želi nešto više. Želi povremeno viđanje i avanturu bez obaveza, i to je to. Da nešto s vama dalje planira i da zajednički gledate u budućnost, vi biste to primijetili, no takvog planiranja nema. Ovo jest veza i odnos, no on nije ozbiljan, barem ne s njegove strane i toga morate biti svjesni. Vrlo je kompliciran i teško ćete s njim izaći na kraj. Nije onakav kakvim se predstavlja. Isto tako, uskoro vas ne vidim zajedno, ali vi krećete dalje tijekom iduće godine. Vidim vam drugog gospodina, bit će pozitivan u svakom pogledu, dopadljiv i komičan te vrlo pažljiv. Ući ćete u vezu i biti zadovoljniji nego sada, na kraju i ostati zajedno. Vidim i da imate povremene glavobolje od blagog stresa, a boli vas i kralježnica. Opuštajte se masažom i šetnjom. Vidim da će sve sjesti na mjesto za dvije godine. Sretno.

