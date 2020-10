- Upoznali smo se prije \u0161est godina, ali po\u010deli smo izlaziti prije tri godine. Upoznali smo se preko roditelja -\u00a0 Diana je rekla u intervjuu za\u00a0LadBible.

<p>Zakonski i društveno gledano, Diana Camila Avila i Jordie Vena su polubrat i polusestra koji su to postali prije šest godina, nakon što su se njihovi prethodno razvedeni roditelji upoznali i zaljubili. No, vjerojatno nisu slutili da će se to isto dogoditi i njihovoj djeci, koji danas kažu da to što su iskusili je bila 'ljubav na prvi pogled'.</p><p>Sada par ima 600 tisuća pratitelja na svom profilu AlphaFamilia, gdje objavljuju svoje video materijale s plesom, razgovorima i komediji, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13053044/im-dating-step-brother-people-think-were-disgusting/">The Sun</a>.</p><p>Diana i Jordie tvrde da su se prvi poljubili tijekom jedne od obiteljskih filmskih večeri i od tada su nerazdvojni.</p><p>- Upoznali smo se prije šest godina, ali počeli smo izlaziti prije tri godine. Upoznali smo se preko roditelja - Diana je rekla u intervjuu za LadBible.</p><p>- Volimo se, i ako vam se to previše ne sviđa, baš nam je žao zbog vas - objavili su, dodajući kako su ponosni na činjenicu da su polubrat i polusestra.</p><p>Par je prvotno pronašao slavu objavljujući videozapise o vezama, dok je Diana postala izrazito nepopularni lik zbog toga što je govorila 'baby' glasom.</p><p>No, uslijedilo je još kritika, jer je voljeni dvojac dobio stotine mrziteljskih komentara nakon što je priznao da su zapravo obiteljski povezani.</p><p>Ljudi su par nazvali 'odvratnim' i zatražili uklanjanje njihovog računa.</p><p>Nekoliko nedavnih komentara glasi: 'Ovo je protuzakonito' i 'Osjećam se nelagodno gledajući ovo.'</p><p>Kako par zapravo nije u krvnom srodstvu, tako veza ni tehnički nije ilegalna.</p><p>Raspravljajući o kritikama, Diana je rekla kako su ljudi su vrlo negativni prema njihovoj vezi te negativne poruke dobivaju svakodnevno.</p><p>- Ljudima je teško razumjeti našu vezu, ali ljubav je ljubav. Teško je znati u koga ćete se zaljubiti - ističe ona</p><p>Na pitanje o planovima za budućnost, rekla je kako oni žive dan po dan, a iako trenutno ne planiraju djecu, nadaju se kako će je imati u budućnosti.</p><p>Neki su gledatelji podržali par, a jedan je komentirao: 'Ne razumijem zašto ih toliko mrzite, meni su super'.<br/> </p>