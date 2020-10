I need answers. Did y\u2019all just finger yourself ?!?! ##girlproblems ##thegirlsroom

S čime žene masturbiraju? Na neke stvari u kući više nikada nećete gledati isto...

Žene su se na TikToku ohrabrile i otkrile s čime su sve masturbirale dok nisu otkrile seks. Neki odgovori su sasvim normalni, ali noge od barbike ćete odsad vjerojatno malo drugačije gledati

<p>Korisnica TikToka pod imenom @rebeccamaxwell69 otkrila je s čime je masturbirala dok nije otkrila seks. Njezina objava ubrzo je postala viralna, i mnoge žene su u komentarima podijelile svoja iskustva iz mladosti, piše <a href="https://www.buzzfeed.com/kristatorres/tiktok-weird-things-women-masturbate-with?utm_source=dynamic&utm_campaign=bffbbuzzfeed&ref=bffbbuzzfeed" target="_blank">BuzzFeed</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>U svojoj objavi @rebeccamaxwell69 otkrila je da se samozadovoljavala s jastukom koji je bio u obliku limenke, a na kraju se pokazalo da je to bio jedan od nevinijih odgovora.</p><p>Odgovora je bilo od smiješnih, do onih malo manje smiješnih, a mi vam donosimo najzanimljivije:</p><p>- Koristila sam krastavac, a onda sam ga vratila u kuhinju. O moj Bože, oprosti mama.</p><p>- Ovo nisam nikada nikome priznala. Koristila sam tatin trimer za dlake u nosu. Oprosti.</p><p>- Stavila sam mobitel na vibriranje, a onda sam zamolila prijateljicu da mi pošalje 100 poruka za redom. Rekla sam joj da se radi o eksperimentu.</p><p>Neke su priznale i kako nikada nisu masturbirale u mladosti, a jedna je rekla kako nikada nije ni mogla probati jer je imala osjećaj da će ju pokojni članovi obitelji razočarano gledati s neba.</p><p>Jedna se žena oduševila komentarima i rekla je kako je divno što su sve žene mislile da same prolaze dileme o masturbaciji u mladosti, a zapravo su sve imale isti problem.</p><p>Bilo je i onih koje su koristile igračke.</p><p>- Koristila sam plišanog medvjedića. Moja sestra se često pitala zašto on tako čudno miriše.</p><p>- Imala sam prilično tvrdog plišanog Mufasu pa sam pokušala s njim. Poslije sam se osjećala grozno jer sam ga tako zlostavljala da sam ga sakrila u ormar kako me ne bi mogao gledati.</p><p>- Koristila sam noge od barbike. Nikada nisu ušle unutra, nego su samo igrale nogomet, ako razumijete što želim reći.</p><p>- Koristila sam vibrirajućeg miša, koji je bio igračka naše mačke. Vibrirao je samo po pet sekundi pa sam morala stalno iznova stiskati gumb za paljenje.</p><p>Neke su koristile i stvari koje su naše kod svojih baka.</p><p>- Koristila sam masažer za vrat svoje bake. Ona ga nikada nije koristila, ali ja bome jesam.</p><p>- Koristila sam jednu od onih dugačkih svijeća koje je moja baka imala. Nikada nisam mislila da ću to nekome reći.</p><p>Mnoge su priznale i kako su koristile električne četkice za zube, a bilo je i onih koje nisu previše birale.</p><p>- Koristila sam maskaru, četku za kosu, naslon za ruku na kauču, rub kreveta, banane... Ideš, moja lista je sramotno dugačka.</p>