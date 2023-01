U zadnje vrijeme ništa vam nije išlo za rukom i svi oko vas kao da su 'poludjeli'? Evo zašto

Ljudi, radujte se, od danas (18. siječnja) prestaje retrogradni Merkur, a prije nekoliko dana ni Mars više nije retrogradan. Ako ste se žalili da vam ništa ne polazi za rukom, ili ste se nalazili u čudnim situacijama, to sad prestaje. Neki među vama imali su prilike riješiti stvari iz prošlosti, a sad nastupa novo, pozitivnije razdoblje. Jedino do 27. siječnja pripazite na svoje ljubavne odnose jer je Venera u napetom odnosu sa Saturnom. Može donijeti zahlađenje u odnose, otuđenje, osjećaj da smo nedovoljno voljeni, ali i to će od 28. siječnja proći pa će se odnosi opet stabilizirati, napomenula je astrologinja Vesna Narat.

Eto, ako se i vama učinilo da vam je početak godine počeo nekako zbrčkano, čudno i neobjašnjivo - nije u vama bio problem već u planetima koji imaju itekako jak utjecaj na naše živote. Stoga, veselite se kraju siječnja jer slijedi mirniji i stabilniji period.

Svaki znak Zodijaka osjetit će olakšanje

Evo što po znaku horoskopa možete očekivati u periodu nakon retrogradnog Merkura:

Ovan

Pripadnici ovog znaka trebali bi razmisliti o koracima koji će ih dovesti do razvoja karijere i uspinjanju na poslovnoj ljestvici. Temelji za to su od sada stabilniji, a situacija jasnija.

Bik

Pojedinci rođeni u znaku Bika će krenuti u poduzetništvo i mogli bi biti uspješni u tome. Također, neki će shvatiti neke stvari o svojoj ljubavnoj vezi koje im do sad nisu bile sasvim jasne.

Blizanci

Blizance čekaju pozitivne, velike promjene u svim sferama života. Pritom ne bi smjeli izgubiti razum od sreće već i dalje pomno razmišljati o financijskoj sigurnosti.

Rak

Romantični Rakovi će ljubavni odnos napokon pogledati iz posve druge perspektive i strast će se rasplamsati. Osim toga, mogli bi se javiti ljudima koje su znali sa prijašnjih poslova i iz toga bi se moglo izroditi nešto dobro.

Lav

Lavovima je napokon postalo jasno da nisu savršeni koliko god im se ljudi dive, bilo na poslu, bilo u privatnom životu. Poradit će na nekim promjenama koje će u konačnici biti dobre za njihovo zdravlje.

Djevica

Djevicama će se sve vrtjeti oko ljubavnog odnosa o kojem će duboko promišljati i nastojati biti mudre. Shvatit će da ne mogu biti toliko krute u vezi žele li da uspije.

Vaga

Pripadnicima ovog znaka nešto će se promijeniti u financijama, možda ih čeka neko nasljedstvo ili će posuditi novac kako bi riješile važna životna pitanja. Postat će im jasnije kojim putem moraju krenuti.

Škorpion

Škorpioni bi mogli shvatiti kako se sreća ne nalazi u materijalnim stvarima već u odnosima s drugim ljudima. Raščistit će sami sa sobom što im treba u životu, a što ne.

Strijelac

Pripadnici ovog znaka su napokon shvatili važnosti posla i zarađivanja novca, jer to čovjeku daje sigurnost. Osjetit će želju da se više iskažu na poslu i napreduju u karijeri.

Jarac

Jarcima će kristalno jasne postati situacije vezane za obitelj, ljubav i posao. Samopouzdanje će ojačati pa neće imati problema zauzeti se za sebe, kao što je to bilo u proteklim mjesecima.

Vodenjak

Vodenjacima će se kaos u glavi smiriti i ponovno će ih preplaviti više pozitivne energije. Postat će mudriji i uporniji u dolasku do ciljeva. Pritisak koji su osjećali u zadnje vrijeme će nestati.

Ribe

Ljudi rođeni u znaku Ribe će punom parom krenuti prema svojim ciljevima, bez puno okolišanja i nesigurnosti. Neki bi mogli pozitivno promijeniti život iz temelja.

Što je zapravo retrogradni Merkur?

Retrogradni Merkur je vrijeme oko kojeg su astrolozi često zabrinuti i upozoravaju na njega. Riječ je o prividu kretanja tog planeta unazad. U tom periodu biste trebali biti oprezniji u svim aspektima svojeg života, dodatno se zaštititi od mogućih problema, pripaziti da ne dođe do nesporazuma u komunikaciji, problema u prometu, poslu, privatnom životu, školovanju...

To je period u kojem su šanse da nešto krene naopako veće nego inače. Također, tada je ljudima koncentracija manja, brže se umaraju, sporije uče i pamte, češće gube važne dokumente ili ključeve...

Inače, Merkur je planet tri puta manji od Zemlje i najbliži je Suncu. Ima vrlo izduženu putanju, a zbog njegovog specifičnog gibanja, kada bi se našli na njemu, doživjeli bi dva svitanja ili dva podneva. Merkurovo specifično gibanje u određenim periodima godine stvara iluziju kao da se giba unatrag.

