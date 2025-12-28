Domaćicama u Zagrebu nedostaju praonice rublja, servisi za krpanje čarapa i prepravke odjeće, a posebno nedostaju i servisi za čišćenje, piše Večernjak davne 1961. godine
U Zagrebu ima premalo usluga za krpanje, pranje i čišćenje
Čitanje članka: 1 min
Domaćice bez pomoćnika, stoji u naslovu priče u Večernjem listu na današnji dan 1961. godine, u kojoj se govori o nedostatku praonica rublja, servisa za krpanje i popravak odjeće te manjku servisa za čišćenje u Zagrebu.
