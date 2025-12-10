Obavijesti

FOTO Otvorena izložba 'Bilo jednom… hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću'

U Zagrebu je svečano otvorena izložba 'Bilo jednom… hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću', koja na jedinstven način oživljava industrijsku i kulturnu povijest hrvatske proizvodnje igračaka
Zagreb: Otvorenje izložbe "Bilo jednom... hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću"
Postavljena u prostoru galerije Hrvatskog školskog muzeja, izložba donosi pregled razvoja igračaka koje su obilježile djetinjstva mnogih generacija tijekom prošlog stoljeća. | Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
