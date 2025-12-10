FOTO Otvorena izložba 'Bilo jednom… hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću'

U Zagrebu je svečano otvorena izložba 'Bilo jednom… hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću', koja na jedinstven način oživljava industrijsku i kulturnu povijest hrvatske proizvodnje igračaka
Postavljena u prostoru galerije Hrvatskog školskog muzeja, izložba donosi pregled razvoja igračaka koje su obilježile djetinjstva mnogih generacija tijekom prošlog stoljeća.
Posjetitelji imaju priliku vidjeti širok spektar predmeta — od drvenih i tekstilnih igračaka do plastičnih proizvoda iz nekadašnjih domaćih tvornica (Biserka, UZOR, Jugoplastika, 25. maj – Labin, TIK-TIK Krapina). Izložba podsjeća na vrijeme kada su se igračke izrađivale s naglaskom na trajnost, edukativnu vrijednost i domaći dizajn.
Uz klasične igračke, postav uključuje i primjerke didaktičkih i asistivnih pomagala namijenjenih djeci s teškoćama u razvoju, što dodatno naglašava povezanost industrije s pedagoškim pristupima i društvenim potrebama vremena. Ovaj segment izložbe otkriva manje poznatu, ali iznimno vrijednu stranu domaće proizvodnje igračaka.
Autorice i autori postava naglašavaju da izložba ne predstavlja samo nostalgiju, nego i važan povijesni zapis o razvoju hrvatske industrije, dizajna i društva u 20. stoljeću. Svaka igračka izložena u vitrini nosi priču — o kreatorima, radnicima koji su je izrađivali, kao i o generacijama djece koje su s njima odrastale.
Izložba izaziva velik interes javnosti, kako među starijim posjetiteljima koji u predmetima prepoznaju dio vlastitog djetinjstva, tako i među mlađima, kojima otvara prozor u svijet igračaka prije digitalnog doba.
„Bilo jednom… hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću“ ostaje otvorena još nekoliko mjeseci, pružajući svima priliku da se prisjete vremena kada je svaka igračka imala svoju priču, a jednostavna igra oblikovala maštu generacija.
