U zrakoplovu Concorde putnici su prvi put letjeli brže od zvuka

Nadzvučni zrakoplov tipa Concorde poletio je prvi put na komercijalnom letu na današnji dan 1976. godine. Riječ je o zrakoplovu koji je u to vrijeme bio revolucija, a i danas je poseban po nadzvučnom letu, a to podrazumijeva da je mogao premašiti brzinu dvostruko veću od one kojom se kreće zvuk. To znači da je bio dva puta brži od tadašnjih putničkih zrakoplova u upotrebi, koji su se redovno kretali podzvučnom brzinom.

