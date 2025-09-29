Ubijaju strast: 20 užasnih stvari koje ljudi rade tijekom odnosa

Seks donosi mnogo zadovoljstva, ali ponekad i neugodne ili nespretne situacije. Dok se neke stvari ne mogu spriječiti, važno je paziti na ponašanje koje može partneru pokvariti doživljaj. Zato vrijedi znati što je tijekom intimnosti bolje izbjegavati
U nastavku pogledajte koje stvari ubijaju užitak tijekom vrućeg odnosa.
| Foto: 123RF
PROVJERAVANJE MOBITELA KADA DOĐE PORUKA Korištenje mobitela tijekom intimnog odnosa šalje jasnu poruku da pozornost nije usmjerena na partnera, nego na vanjske distrakcije. To može stvoriti osjećaj zanemarenosti i udaljenosti. Intimnost zahtijeva prisutnost i koncentraciju na drugu osobu, stoga je bolje sve poruke i pozive ostaviti za kasnije.
| Foto: 123RF
SUPTILNO POGLEDAVANJE NA SAT (ALI NE DOVOLJNO SUPTILNO) Pogledavanje na sat tijekom seksa može djelovati kao znak dosade ili želje da se čin što prije završi. Kod partnera to izaziva nelagodu i osjećaj da nije dovoljno zanimljiv ili vrijedan pažnje. Najbolje je zaboraviti na vrijeme i u potpunosti se posvetiti zajedničkom iskustvu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
POKAZIVANJE ŽIVCIRANJA JER PARTNERU TREBA VIŠE VREMENA DA DOŽIVI ORGAZAM Svaka osoba doživljava seksualno uzbuđenje i orgazam na drugačiji način i u različitom vremenskom okviru. Pokazivanje frustracije zbog sporijeg ritma stvara pritisak i negativno utječe na partnerovo iskustvo. Strpljenje i spremnost na prilagodbu ključni su za obostrano zadovoljstvo.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KIHANJE ILI KAŠLJANJE PARTNERU U LICE Tijelo ponekad reagira nepredvidivo tijekom intimnog čina, no higijena i obazrivost uvijek ostaju važni. Ako osoba osjeti da dolazi kihanje ili kašalj, pristojno je okrenuti glavu u stranu. Time se održava poštovanje i smanjuje nelagoda.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SPOMINJANJE TEHNIKE BIVŠEG PARTNERA Uspoređivanje trenutnog partnera s bivšim stvara atmosferu nesigurnosti i narušava intimnost. Takve usporedbe doživljavaju se kao kritika, čak i ako to nije bila namjera. Mnogo je korisnije usmjeriti razgovor na vlastite želje i potrebe, bez referiranja na prošle odnose.
| Foto: 123RF
DOŽIVJETI ORGAZAM I NE POTRUDITI SE OKO PARTNERA Seksualni odnos temelji se na međusobnom davanju i primanju. Ako jedna osoba doživi orgazam, a zatim zanemari partnera, to može ostaviti dojam sebičnosti. Briga o zadovoljstvu druge strane važna je za održavanje ravnoteže i zadovoljstva u odnosu.
| Foto: Dreamstime
PRETJERANO PRIČANJE Razgovor tijekom seksa može biti koristan kada se koristi za izražavanje želja ili provjeru sviđa li se partneru što se događa. Međutim, pretjerano pričanje o nebitnim temama odvlači pažnju od trenutka. Ravnoteža između komunikacije i tišine doprinosi boljem iskustvu.
| Foto: 123RF
POTPUNA PASIVNOST I NEAKTIVNOST Kada jedna osoba leži nepomično i ne doprinosi činu, to stvara dojam nezainteresiranosti i nepoštovanja. Intimnost zahtijeva sudjelovanje obiju strana. Aktivnost, makar minimalna, pokazuje želju za povezanošću i zajedničkim užitkom.
| Foto: 123RF
NEIZGOVARANJE NIJEDNE RIJEČI Potpuna tišina tijekom seksa može stvoriti nelagodu i osjećaj udaljenosti. Komunikacija, pa i kroz male znakove ili riječi, pomaže partneru da razumije što druga strana osjeća. Time se gradi povjerenje i stvara ugodnije iskustvo.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
PRETJERANO KOMPLIMENTIRANJE Komplimenti su važni i mogu podići atmosferu, no kada su pretjerani ili prenaglašeni, gube prirodnost. Previše pohvala može djelovati neprirodno ili stvoriti osjećaj pritiska kod partnera. Umjerenost čini da komplimenti budu iskreni i ugodni.
| Foto: MyDay Studio
RASPRAVLJANJE O ZAŠTITI Neslaganje oko korištenja zaštite tijekom odnosa narušava povjerenje i atmosferu. Ako metode kontracepcije nisu unaprijed dogovorene, važno je otvoreno razgovarati. Sigurnost i zdravlje obiju strana uvijek moraju biti prioritet.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PRAVLJENJE NEODOBRAVAJUĆIH IZRAZA LICA Ako partner ne uživa u nekoj radnji, mnogo je učinkovitije to jasno i mirno izreći. Pokazivanje nezadovoljstva izrazima lica može izazvati nesigurnost i nelagodu. Iskrena, ali obzirna komunikacija najbolji je put do rješenja.
| Foto: Dreamstime
UVRIJEĐENOST ZBOG POVRATNE INFORMACIJE Seksualne preferencije i potrebe razlikuju se od osobe do osobe. Kada partner podijeli povratnu informaciju ili prijedlog, to ne znači kritiku, već želju za boljim iskustvom. Otvorenost prema prilagodbi znak je zrelosti i poštovanja.
| Foto: Iakov Filimonov
IZGOVARANJE KRIVOG IMENA Nazvati partnera pogrešnim imenom tijekom intimnog odnosa stvara veliku nelagodu i nesigurnost. Ako postoji rizik od toga, bolje je zadržati se na neutralnim izrazima ili spontanim uzvicima. Time se izbjegava potencijalno neugodna situacija.
| Foto: 123RF
NEDOBIVANJE PRISTANKA ZA NEŠTO DRUGAČIJE Isprobavanje novih stvari u seksu uvijek zahtijeva pristanak obje strane. Bez dogovora može doći do fizičke nelagode ili emocionalnog nepovjerenja. Konsenzus osigurava sigurnost i pojačava osjećaj međusobnog poštovanja.
| Foto: 123RF
NE LJUBLJENJE PARTNERA Ljubljenje je intiman čin koji povezuje partnere i produbljuje emocionalnu bliskost. Izbjegavanje poljubaca može se doživjeti kao znak odbijanja ili gađenja. Ako partner želi poljubac, prirodno je uzvratiti i time učvrstiti vezu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
GURANJE PARTNEROVE GLAVE KAO SIGNAL ZA ORALNI SEKS Fizičko usmjeravanje na ovakav način djeluje nepoštivajuće i neugodno. Želje i potrebe najbolje je izreći riječima, umjesto gestama koje mogu ostaviti loš dojam. Dogovor i komunikacija ključ su ugodnog iskustva.
| Foto: Thinkstock
ŽURENJE S PREDIGROM Predigra je važan dio seksualnog odnosa jer povećava uzbuđenje i pomaže tijelu da se opusti. Njeno preskakanje ili ubrzavanje može umanjiti zadovoljstvo i otežati postizanje orgazma. Vrijeme uloženo u predigru doprinosi kvalitetnijem iskustvu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
IZGOVARANJE 'FUJ' NA NEŠTO Tijekom seksa mogu se dogoditi neočekivane situacije povezane s tjelesnim reakcijama. Izgovaranje 'fuj' vrijeđa i stvara nelagodu. Mnogo je bolje reagirati s razumijevanjem i opuštenošću.
| Foto: Olena Zaskochenko
PUŠTANJE VJETROVA BEZ ISPRIKE (ILI PREBACIVANJE KRIVNJE) Tjelesne reakcije, poput puštanja vjetrova, ponekad se dogode i u intimnim trenucima. Iskrena isprika i kratki smijeh najbolji su način da se situacija ublaži. Prebacivanje krivnje na partnera samo povećava nelagodu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
GLUMLJENJE ORGAZMA Glumljenje orgazma vara i partnera i samoga sebe. Time se stvara pogrešna slika o onome što osobi zaista odgovara, a dugoročno narušava kvalitetu odnosa. Iskrenost i otvorenost omogućuju stvaranje boljeg i zadovoljavajućeg seksualnog iskustva.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA