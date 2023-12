Ubojica Johna Lennona prvo je dobio autogram pa pucao

Dan 8. prosinac crnom je tintom zabilježen u povijesti rock glazbe. Mark David Chapman (68) je 1980. godine hicem iz pištolja prostrijelio i usmrtio Johna Lennona, kompozitora i osnivača Beatlesa, i to pred njegovom zgradom u New Yorku. Chapman je osuđen na kaznu od 20 godina zatvora do doživotne. Uvjete za puštanje na slobodu stekao je u prosincu 2000. i otada svake dvije godine podnosi zahtjev, a odbor ga odbija uz objašnjenje da bi njegovo puštanje bilo nespojivo s dobrobiti društva.

Lennona je ubio nekoliko sati nakon što mu je potpisao album. Na saslušanju u kolovozu 2018. rekao je da ga je sram zbog onoga što je učinio.

- Prije 30 godina nisam mogao reći da osjećam sram, no sada znam što je sram - ispričao je Chapman na 10. saslušanju.

Foto: Mihaela Erceg

Dodao je da, kako su godine prolazile, osjećao je sve više i više srama. Na saslušanju je prepričao što se događalo u njegovoj glavi tog dana. Pojasnio je da se borio s odlukom 'ubiti ili ne', nećkao se zato što je Lennon bio ljubazan prema njemu.

- Bio sam previše zaokupljen tom idejom. Sjećam se da sam pomislio: 'Hej, dobio si autogram na albumu, potpisao ti ga je, samo odi doma.' No nije bilo šanse da samo tako odem doma - ispričao je Chapman.

U listopadu ove godine najavljena je Apple TV+ serija u trije dijela pod nazivom "John Lennon: Ubojstvo bez suđenja". Navodno će sadržavati ekskluzivne intervjue očevidaca i dosad neviđene fotografije s mjesta zločina.

Foto: DREAMSTIME

"Snijeg treba pojesti. Ljudi će i tu u Gradu dobiti 50 lopata. I ja ću im pomoći", čuvena izjava bivšeg i pokojnog gradonačelnika Zagreba, Milana Bandića kada je prije 11 godina, 8. prosinca 2012. godine u Zagrebu palo 68 cm snijega. Bio je to rekord od početka mjerenja 1949. godine.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Dana 8. prosinca 2005. godine Norveška je usvojila zakon kojim se norveške tvrtke obavezuju da do 2008. godine najmanje 40 posto članova upravnih odbora moraju biti žene. U suprotnom, kompanije će se suočiti s opasnošću od zatvaranja. Ovo je prvi zakon ove vrste u svijetu.

