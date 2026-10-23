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SVAKA ČAST!

Učenici iz Marčana aranžmane za Sve svete prodaju već za 7 €

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Učenici iz Marčana aranžmane za Sve svete prodaju već za 7 €
Foto: Srednja škola ''Arboretum Opeka'', Marčan
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Učenici i nastavnici Srednje škole Arboretum Opeka izrađuju cvjetne aranžmane za blagdan Svih svetih i nude ih po povoljnijim cijenama

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Učenici Srednje škole Arboretum Opeka u Marčanu nedaleko od Varaždina izrađuju aranžmane za groblje i prodaju ih uoči blagdana Svih svetih. Cijene nekih kreću se od sedam eura, a kupci mogu birati između radova od suhih materijala i umjetnog cvijeća te aranžmana s lampionima.

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Blagdan Svih svetih prije je bio na drugi datum, znate li zašto ga slavimo baš 1. studenog? | Video: 24sata/Video

Učenici aranžmane pripremaju uz pomoć nastavnika, a škola ih je ponudila građanima koji žele urediti grobove svojih najmilijih. Na društvenim mrežama pozvali su zainteresirane da posjete školu, pogledaju ponudu i odaberu rad koji im odgovara.

- Počela je prodaja aranžmana za blagdan Svih svetih! U našoj školi već možete pronaći prigodne aranžmane izrađene od suhih materijala i umjetnog cvijeća. Od idućeg tjedna u ponudi će biti i aranžmani od svježeg cvijeća, pažljivo izrađeni kako bi uljepšali mjesta sjećanja na naše najmilije. Pozivamo vas da posjetite našu školu, pogledate našu ponudu i odaberete aranžman prema svojim željama. Hvala vam na podršci i što svojim odabirom podržavate rad i trud naših učenika – poručili su iz škole.

Prema fotografijama koje je škola objavila na društvenim mrežama, aranžman u obliku križa prodaje se već od sedam eura. Za 20 eura moguće je kupiti aranžman s lampionom, a u ponudi su i kreacije po 25 i 30 eura.

Škola je najavila da će od idućeg tjedna ponuditi i aranžmane od svježeg cvijeća. U objavi nije navela njihove cijene, pa će zainteresirani detalje o toj ponudi moći doznati prilikom posjeta školi.

Učenici i nastavnici izradili su aranžmane kako bi građanima ponudili prigodan izbor za blagdan, ali i predstavili svoj rad. Škola je zahvalila kupcima koji odabirom njihovih proizvoda podupiru trud učenika.

*uz korištenje AI-ja

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