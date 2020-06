Učiteljica matematike: Naša škotska visinska goveda jedu sve trave, ali boje se groma

Silvija Mekota radi kao nastavnica u školi, no uzgaja i neobična dugodlaka goveda koja od milja zove ‘kosilice’. Na obiteljskoj farmi u Črešnjevu blizu Varaždina pomažu joj i suprug i dvije kćeri

<p>Dok smo dogovarali priču s učiteljicom matematike u osnovnoj školi u Vidovcu, Silvijom Mekota, nositeljicom OPG-a u Črešnjevu, u varaždinskoj okolici, na kojem uzgajaju vrlo neobično škotsko visinsko govedo, rekla nam je da su to jako miroljubive stvorenja. No, na ulasku u farmu ipak smo morali desetak minuta pričekati dok nas goveda nisu “snimila” i uvjerila se kako ne dolazimo iz veterinarske stanice. Izgleda da “ljube” veterinare, kao i seoski psi - poštare.</p><p>Dok smo čekali odobrenje za ulazak, Silvija im je tepala i mazila ih poput djece. Objasnila nam je kako je razlog njihovog strogog pogleda tele staro dva dana.</p><h2>Pogledajte video:</h2><p>Njega zaštitnički paze ne samo roditelji, nego i ostala rodbina. Ubrzo su nas pustili kako bi pogledali i pomazili goveda osim telića jer se njemu zbog ratobornog stava majke nismo smjeli približiti.</p><p>Goveda izgledaju pomalo neobično. Ispod duge dlake kojom im je prekriveno tijelo i spušta im se preko očiju, imaju još jedno krzno tako da im nije hladno ni u najžešćim minusima. To su goveda koja, kako nam je kazala Silvija, najmanje zahtjevna i pravi su “čistači”. Na njihovom meniju nema trave koju oni neće savršeno očistiti. Stoga im vlasnica tepa da su “kosilice” kojima samo treba davati svježu vodu, i oni sami o sebi vode brigu.</p><h2>Osjetljivi na grmljavinu</h2><p>- Čim smo prvi put ugledali tu vrstu goveda odmah smo se zaljubili u njih jer imaju meso vrhunske kvalitete i zapravo su to čistači, jer nema trave koju oni ne pasu. Miroljubiva su, ali jako brižna prema svojim mladima. Opasnost predstavljaju dugački rogovi, jer u okretu mogu nekoga nehotice zahvatiti. Za zimu im moramo pripremiti dosta sijena i pojačati ishranu uz dodatak kukuruza bijele i crne zobi, ječma... To sve sami proizvodimo, jer obrađujemo oko 20 hektara, od kojih su naša 2,5 - pojašnjava nam nastavnica matematike, koja je izgleda dobro izračunala zašto se baš okrenula toj vrsti goveda. Njima ne smeta ni snijeg, ni kiša, ali su malo, kao uostalom i sva goveda osjetljivi na grmljavinu i onda potraže zaklon u obližnjem šumarku.</p><p>Silvija nam nije trebala objašnjavati da voli goveda, jer se vidjelo na svakom koraku dok ih je masirala po leđima i s pažnjom postupala prema njima. Uvjereni smo da će joj i rastanak s tom neobičnom junadi teško pasti kad budu morali otići na klaonicu. Stoka će ići na klanja nakon nešto više od godine dana koliko im je potrebno da se od njih “izvuče” od 100 do 150 kilograma mesa, premium bifteka.</p><p>OPG su Silvija i suprug Kristijan otvorili 2017. godine kad su nabavili dvije krave – Rubenu i Čelzi, te bika Rudu. Prije godinu dana oteljena je Mala Pepi, a poslije toga na imanje iz Slovenije je stigla i Melčika. Još uvijek dvoje oko imena telića koji je stigao neki dan. U planu im je kupiti još dvije krave, kako bi stado zaokružili na 12 goveda.</p><h2>Kasnije će cijeniti rad</h2><p>No, to nisu jedine životinje na farmi na kojoj svakodnevno pomažu i kćerke Jana (11) i dvije godine starija Dora, jer imaju i 33 Slavonske crne svinje. To je pasmina koja također živi na otvorenom i jako voli rovati i kao i svaka svinja se kaljužati u blatu. Stoga su im iskopali kaljužu u kojoj “fajferice”često borave. Kćeri koje idu u osnovnu školu su, za vrijeme našeg obilaska junadi, nahranile svinje kukuruzom u klipu. Iako svi vole sudjelovati u tom poslu, ipak izgleda da je najveći teret na Silviji, jer suprug je često na putu. Ujutro prva ustaje.</p><p>- Svaki dan moram sve obaviti do 6,30 sati kako bih se spremila za posao u školi. Popodne je prava uživancija jer radimo nešto o čemu smo prije nekoliko godina samo sanjali. U sezoni poljoprivrednih radova više smo na polju, a manje uz životinje, ali su zato cure tu - pohvalila ih je majka, a na njihovim se licima vidjelo da su ponosne što sudjeluju u jednoj lijepoj priči kroz koju će i one više cijeniti rad i kasnije obveze kojih su se prihvatile od malih nogu. Iako su isprva htjeli uzgojiti samo za sebe, dio će ipak otići na tržište.</p><h2>Pogledajte kulinarski show Deana Kotige:</h2>