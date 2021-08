Jessica Pritchard (31) iz Sheffielda u Velikoj Britaniji rodila je drugu kćer Miju u svibnju 2020. godine, a zatim je u travnju ove godine na svijet donijela trojke - Ellu, Georgea i Oliviju. Osim ovih mališana ima i osmogodišnju kćer Molly.

POGLEDAJTE VIDEO - majka 11-ero djece:

Kaže kako su ona i njezin partner Harry Williams (34) ostali bez teksta kad su saznali da očekuju trojke, no nakon prvotnog šoka to su shvatili kao blagoslov jer oboje vole djecu i živahan obiteljski život.

- U manje od 12 mjeseci dobili smo jednu bebu pa još tri. Vrijeme obroka je zabavno jer svi žele jesti u isto vrijeme. A osim što hranjenje traje dulje, potrebno je promijeniti tri pelene umjesto jedne. Moram se samo organizirati i sve će biti u redu, a ja sam po prirodi dosta organizirana osoba - ispričala je Jessica.

Kaže da je bila na porodiljnom kad je u listopadu 2020. otkrila da je ponovno trudna. Zbog ograničenja vezanih za Covid, morala je ići na ultrazvuk sama pa je Harry saznao za trojčeke tek nakon što je stigla kući.

- Na ultrazvuku su mi najprije rekli da nosim blizance, što je samo po sebi bio šok, no onda su nastavili gledati i kazali da su pronašli i treću bebu. Ostala sam bez riječi, nisam mogla vjerovati - prisjetila se.

- Čekala sam dok ne dođem kući da ispričam Harryju. On je bio s djevojčicama pa mu nisam to željela saopćiti pred njima, zbog mogućih komplikacija u trudnoći. Kad sam mu rekla vijest, i on je ostao bez teksta - dodala je.

- Mislim da mi nije vjerovao dok mu nisam pokazala sliku s ultrazvuka, bio je jako uzbuđen. Iako nam je to bio veliki šok, svaka trudnoća je blagoslov pa se smatramo vrlo blagoslovljenima - rekla je.

Trojke su na svijet došle u 31. tjednu iz predostrožnosti te su provele sedam tjedana na Odjelu za neonatalnu skrb prije nego su ih roditelji smjeli povesti kući.

- Najstarija Molly voli biti starija sestra i sve ih obožava. Ona je tako dobra, cijelo vrijeme želi pomoći - kazala je ova majka, a prenosi Daily Mail.