Mnogima je najnormalnije da na kraju godine roditelji skupe novac i kupe neke sitnice za učitelje ili tete u vrtiću, iako to nije obavezno, ali jedan pomalo drski zahtjev učiteljice iz Engleske potaknuo je raspravu o tome što je primjerno, a što ne.

Neimenovana Britanka na Mumsnetu je ispričala kako je u njezinoj školi, gdje i ona predaje, jedna mama organizirala ostale roditelje iz razreda svog djeteta kako bi učiteljici kupili dar. Tražila je svakog od 15 roditelja da daju 10 funti (82 kune), a to na kraju ispada pristojna svota od oko 1200 kuna.

Mama je tada pitala učiteljicu, koja joj je još i prijateljica, što bi htjela da joj kupe.

Učiteljica je odabrala dizajnerske cipele.

- Kada su čuli da učiteljici kupuju dizajnerske cipele, neki roditelji iz razreda pobunili su se i cijeli plan je propao. Ne znam što bih mislila o ovome. S jedne strane i ja obično dajem 10 funti za poklon učiteljici svoje djece i oduševljena sam kada netko drugi želi voditi brigu o tome, a uostalom zašto učiteljica ne bi dobila što želi umjesto deset šalica na kojima piše 'Najbolja učiteljica'. No s druge strane, mogu shvatiti zašto neki misle da je to drsko. Ako je to sad standard, voljela bih i ja dobiti dizajnerske cipele od roditelja - ispričala je neimenovana Britanka na Mumsnetu i potaknula raspravu.

Većina ljudi koji su komentirali njezinu objavu složili su se da cijela stvar jednostavno 'ne zvuči dobro', piše Mirror.

- Ja mislim da je problem što su toliko tražili od roditelja, kod mene se obično daje upola manje po roditelju, a i ova je godina za sve bila financijski teška - pisalo je u jednom komentaru.

- Ne znam, i ja sam učiteljica, ali dizajnerske cipele mi se čine kao čudan poklon. To bi trebao biti dar od djece za učiteljicu. Sve mi se nekako čini krivo, ali ne mogu točno reći zašto - neki su bili i u dilemi.

Neki su ponudili i rješenje te objasnili kako je učiteljica trebala reagirati.

- Nije trebala ništa reći kada ju je pitala što želi. Klasičan odgovor je: 'ništa mi nije potrebno' i onda se možeš praviti da si iznenađen s bilo kakvim poklonom koji si dobio - savjetovao je jedan.

Recite nam u komentarima, što vi mislite, je li učiteljica pretjerala sa svojim zahtjevom ili je normalno da dobije poklon kakav želi, kada već ima dovoljno novca za njega.