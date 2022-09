'Udala sam se za čak 25 godina starijeg muškarca, mislim da sam zato danas bolja osoba'

Moj suprug s kojim sam skoro šest godina, stariji je 25 godina od mene. Razlika u godinama može utjecati na naš odabir glazbe, ali ni na koji način ne utječe na naše svađe, osobne ciljeve, međusobno divljenje ili našu ljubav.

POGLEDAJ VIDEO: 'Zabranjena veza'

Brak je veza izgrađena na ljubavi i ne mogu zamisliti da svoj život (imam 28) dijelim s bilo kime osim sa svojim 53-godišnjim suprugom, napisala je autorica Jennifer Leckstrom u tekstu u kojem je pričala o tome što je naučila u vezi sa starijim muškarcem.

U čast veza s velikom razlikom u godinama, evo pet načina na koje ju je brak sa starijim muškarcem učinio boljom osobom:

1. Više slušam.

Moj suprug Tom imao je godine ludog života prije mene (kao kad je imao osam godina i kada mu je kuća eksplodirala; vrijeme provedeno u bendu; tragična smrt njegove četverogodišnje kćeri u požaru), pa sam naučila pozorno slušati. Poznavanje njegovih životnih iskustava - pozitivnih i negativnih - pomoglo mi je u donošenju odluka.

2. Otvorenija sam.

Da, u vezama poput moje češće je žena mlađa nego muškarac, ali to ih ne čini manjim tabuom. Kad smo se Tom i ja prvi put upoznali, imala sam samo 18 godina i nisam željela da me vršnjaci osuđuju, misleći da je to što sam s partnerom starijim od nekih njihovih roditelja 'čudno' ili 'odvratno', a od strane starijih žena koje su mislile da je sa mnom samo zato jer sam bila mlada ili zato jer je ušao u krizu srednjih godina.

Stara izreka 'ponašaj se prema drugima onako kako bi volio da se postupa s tobom' ovdje je itekako primjenjiva.

3. Zna što radi.

Naš odnos je polako napredovao od intelektualnih razgovora tijekom ručka do dugih poljubaca i strastvenih zagrljaja tijekom popodneva provedenih u krevetu.

Za razliku od mlađih muškaraca, iskustvo s Tomom se više baziralo na nama kao paru, nego samo na njemu i njegovim željama. Možda poput dobrog vina, i muškarci se poboljšavaju s godinama.

4. On mi pomaže da svaki dan uživam.

Tom me naučio cijeniti trenutak u kojem se nalazim, a ne živjeti za budućnost. Podsjeća me da ne želim svoj život za nešto u budućnosti jer ću, u tren oka, biti u njegovim godinama.

5. Naučila sam slijediti svoje srce.

Unatoč tome što nam je rečeno da će nas razlika u godinama razdvojiti, Tom i ja smo naučili da nas je tih 25 godina zbližilo više nego što je itko mogao zamisliti - uključujući i nas. Znali smo da je naša ljubav prava i nismo dopustili da skeptici utječu na našu romansu.

Razumijevanje da morate živjeti svoj život za sebe vrlo je važna spoznaja koju mnogi od nas zaboravljaju piše Your Tango.

Najčitaniji članci