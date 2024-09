'Udala sam se za čovjeka svojih snova, a onda sam saznala da me vara sa svojim šefom'

Žena koja je mislila da je pronašla muškarca iz snova doživjela je slom i razočaranje, kad je otkrila da ju je suprug godinama varao s njegovim šefom.

Foto: Dreamstime

Maisie Lewis, iz Wokinga u Surreyju, upoznala je svog partnera preko zajedničke prijateljice te su ubrzo započeli osmogodišnju romansu. No tragedija je uslijedila kada su se njegove okrutne laži razotkrile tijekom romantične večere za Maisien rođendan.

- Preselila sam se u Istanbul kao dadilja i uselila se kod prijateljice. Rekla sam joj kako bih voljela pronaći nekoga, pa me upoznala s jednim muškarcem - 43-godišnja Maisie ispričala je za The Sun.

- Nakon prvog susreta vratila sam se u stan i rekla prijateljici da mislim da je gay. Rekla mi je da je to samo zbog drugačije kulture pa sam odlučila pokušati. Kasnije sam opet rekla prijateljici: 'On je gay, puštao je Spice Girls u autu', ali ona je tvrdila da nije - prisjetila se.

Nakon što je uvjerila samu sebe da ne želi propustiti dobru priliku, Maisie se kod njega i preselila. Iako su od samog početka tu bile neke 'crvene zastave'.

- Jedna stvar koja mi je bila čudna je da nikada nismo sami išli na odmor, uvijek su s nama bili prijatelji. Kad smo išli u Italiju, poveo je i svog prijatelja, a kada smo išli u Grčku, inzistirao je da posjetimo mjesto gdje su moji roditelji. Bilo je to pomalo čudno. Također, volio je shopping i stalno mi je kupovao dizajnerske torbe i cipele - navela je.

Romantična 'poslovna putovanja'

Jedan od najvećih znakova upozorenja bilo je često odlazak na poslovna putovanja s njegovim šefom, koji je također bio u braku.

- Išao bi na poslovna putovanja sa šefom i jednom je objavio fotografiju dvije čaše viskija na zalasku sunca. Pomislila sam da je to nešto što parovi rade. Zajedno su stalno išli na izlete - prisjetila se.

- Dobro sam se slagala s tim njegovim šefom, čak nas je nekoliko puta vodio na skijanje. I dok su oni odlazili negdje solo, ja bi ostajala s njegovom suprugom. Mislim da je i ona znala što njezin muž radi, ali nije ju bilo briga. Mislim da je bila u tome zbog novca - izjavila je.

Njihov seksualni život također je bio razočaravajući, što je kod Maisie izazivalo dodatne sumnje.

- Imali smo seks, ali bio je jako dosadan. Kupila sam nam nekoliko igračaka, a on je rekao da je to odvratno i nije volio pričati o seksu. Bilo mu je jako tabu. Seksali smo se, ali to nije bilo često niti mnogo. Nije bio baš pustolovan u krevetu, što je bilo frustrirajuće jer ja jesam - navela je.

Unatoč problemima, Maisie je tvrdila da su bili 'najbolji prijatelji' i da su rijetko svađali.

Na kraju, Maisie je željela vratiti se u Ujedinjeno Kraljevstvo i skrasiti se, što je njezinog dečka potaknulo da je zaprosi – uz obećanje da će se i on vratiti s njom.

No ubrzo nakon povratka u Britaniju, Maisie se počela brinuti da on zapravo nikada nije planirao preseliti se. Strahovi su se potvrdili dvije godine kasnije, dok su još uvijek pokušavali održati vezu na daljinu.

- Stalno me izbjegavao. Dijagnosticirali su mi autoimunu bolest izazvanu stresom zbog njegovih stalnih laži. Neprestano me pokušavao uvjeriti da dolazi - ispričala je.

U svibnju ju je odveo u Portugal za rođendan, i tijekom večere ona ga je upitala: 'Kada ćeš konačno doći?'.

- Moj šef me treba, rekao je, a ja sam njemu rekla, pa nije valjda da spavaš s njime? - i tako je tajna konačno otkrivena.

On je samo šutio, što je zapravo bio potvrdan odgovor, a ona ga je, šokirana priznanjem, zalila crnim vinom i izjurila iz restorana.

Sljedeći dan su se vratili kući i zajedno s Maisienom mamom dijelili neugodno putovanje autom iz zračne luke.

- Upitala me kako je bio odmor, a ja sam odgovorila: 'Pa, ispada da je gay i spava sa svojim šefom i rastajemo se.' On je bio toliko posramljen da nije rekao ništa mojoj mami. Spakirao je svoje stvari i sljedeći dan odletio natrag u Istanbul. Odvezla sam ga do zračne luke i to je bilo zadnji put da sam ga vidjela - prisjetila se.

- Poslala sam mu papire za razvod, i sve je prošlo prilično brzo. Nije me kontaktirao, nije se ispričao. Samo ih je potpisao i poslao natrag. Blokirala sam ga na svim društvenim mrežama i njegov broj - ispričala je.

- Smatram da je to učinio zbog statusa u Turskoj. Vjerojatno je to napravio kako bi roditeljima dokazao da je 'sredio život' - smatra.

Slomljeno srce

Maisie je ispričala kako su kroz godine imali sretan odnos i kako ju je vijest o njegovoj aferi potpuno uništila.

- Imali smo tako dobar odnos, stvarno smo se slagali, nikada se nismo svađali, bio mi je najbolji prijatelj. Plakala sam tjednima, bila sam slomljena, izvan sebe. Nisam mogla razumjeti kako te netko može tako prevariti - ispričala je.

- Prevario je sve, čak i moje roditelje. Govorio im je koliko me voli - rekla je razočarano.

Maisie vjeruje da je želio dijete s njom radi izgleda, dok bi nastavio živjeti svoj pravi život u Turskoj. Nakon srceparajućeg iskustva, Maisie je počela izlaziti s bivšim prijateljem i kasnije s njim dobila dijete, iako su se na koncu razišli, piše The Sun.