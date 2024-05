Udruga Nismo same: 'Više od 900 žena je dobilo besplatan prijevoz do bolnice i natrag'

Udruga Nismo same i njihov projekt "Nisi sama – ideš s nama!" je do sada osigurala više od 30.000 besplatnih taksi vožnji za 916 korisnica u vrijednosti od 280 tisuća eura, a sredstva prikupljaju putem donacija i humanitarnih akcija.

To je već 18. humanitarna akcija po redu, a organiziraju je punih šest godina za sve žene oboljele od raka. Tom prigodom je hrvatski dizajner Zoran Aragović, vlasnik brenda Bite my Style, kreirao limitiranu kolekciju parea u dva dizajna, čijom će se prodajom prikupljati donacije za nastavak provođenja projekta besplatnog taksi prijevoza.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ja surađujem s udrugom dugi niz godina. Počeli smo s majicama i tunikama, a sad smo se odlučili napraviti nešto što je najpraktičnije za plažu da bude vedro, veselo i šareno. Osmislili smo dva dizajna parea, a oba povezuju moj dizajn što je meni bitno da ljudi prepoznaju. Veseli me humanitarna priča, a ono što je meni od početka suradnje bilo bitno je da radimo nešto što je vrlo praktično i da se nosi na ulici. Tako da ljudi to vide i budu što više upoznati sa udrugom. Već imamo i nekakve dogovore za jesen i stvarno mi je drago da ja na nekakav kreativan način sa svojim imenom mogu pomoći - zaključio je.

Oba dizajna parea se mogu pronaći i kupiti na stranici Udruge Nismo same. Količina parea je limitirana jer su posebni i drugačiji, a sve je proizvedeno u Hrvatskoj. Ova humanitarna akcija traje do 31. srpnja tako da je to dovoljno vremena da se svi uključe, a možete se uključiti i donacijama bez da nešto uzmu za poklon.

Foto: Pixsell/Sandra Šimunović

Korisnice besplatnih taksi voženje su jako sretne i zahvalne što ovaj projekt postoji i što im je olakšao odlazak na liječenje.

- Imala sam tu sigurnost da sam svaki dan u dogovoreno vrijeme imala osiguran prijevoz koji će me odvesti na kemoterapiju i isto tako odvesti nazad kući, bez obzira koliko se zadržala. Stvarno sam zahvalna udruzi i svima koji su donirali i na taj način podržali ovaj projekt. Pozivam sve koji mogu da odaberu nešto iz udruge za sebe i učine dobro - rekla je korisnica Tajana Halužan.

Ovim projektom oduševljena je i Gordana Barberić koja je isto koristila uslugu taksi vožnje.

storyeditor/2024-05-20/PXL_200524_114876061.jpg | Foto: Pixsell/Sandra Šimunović

- Nitko tko se ne nađe u ovakvoj situaciji ne može razumjeti kako je to nakon kemoterapije. Ja sam bila pacijentica koja sam odmah počela spavati i bila sam zbunjena. Zato mi je puno značilo kada je taksi došao po mene i da sam se sigurno mogla vratiti kući. To je nešto neopisivo. Beskrajno im hvala na tome - istaknula je Gordana Barberić.

Predsjednica Udruge Ivana Kalogjera je istaknula kako je Velika Gorica donirala 10.000 eura za pokrivanje taksi računa.

- Grad Rijeka je isto krenuo u projekt prošle godine, ove godine su nastavili. Karlovac je isto odvojio 15.000 eura. Zato pozivam i druge gradove da se ugledaju i uključe u ovakav projekt te tako nešto organiziraju za svoje korisnice jer nažalost ne možemo osigurati sredstva za sve oboljele. Mi primamo narudžbe, pakiramo i nosimo ih na poštu. Užasan je to trud i posao koji stoji iza toga. Ali nas užasno veseli kada vidimo da smo nekome pomogle - napomenula je.

Foto: Pixsell/Sandra Šimunović

Za protekli mjesec travanj su uplatili gotovo 7.000 eura računa za taksi vožnje, a bilo je 542 vožnje. Korisnice voze iz Zagreba, Velike Gorice, Zaprešića, Samobora, Ivanje Reke, Jastrebarskog, a imaju i veliki broj korisnica koje dolaze autobusom ili vlakom pa ih voze od kolodvora do bolnice i nazad.

- Imali smo i nekoliko strankinja koje smo vozili - jednu Japanku, Kineskinju, Ukrajinku, Rumunjku, Slovakinju... Tu smo za sve kome treba usluga - zaključila je Kalogjera.