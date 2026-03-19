Udruga Palčići donirala opremu KB-u Merkur u čast preminulom kolegi

U Kliničkoj bolnici Merkur danas je održana konferencija za medije na kojoj je Udruga Palčići uručila vrijednu donaciju u čast preminuloga kolege Sanjina Španovića
Predstavnica Udruge Palčići, Željka Vučko, zajedno s upravom bolnice predstavila je donaciju koja uključuje dva naslonjača za dojenje te hladnjak s ledenicom za pohranu majčina mlijeka.
Ova oprema namijenjena je unapređenju skrbi za najmlađe pacijente i njihove majke.
Sredstva za donaciju prikupljena su na poseban način, obitelj Sanjina Španovića zamolila je da se, umjesto kupnje vijenaca, novac donira Udruzi Palčići.
Zahvaljujući toj humanoj gesti, prikupljena su sredstva koja su omogućila realizaciju ove donacije.
Iz Udruge Palčići istaknuli su kako ovakve inicijative pokazuju snagu zajedništva i solidarnosti, a donacija KB-u Merkur ostaje trajna uspomena na Sanjina Španovića i njegov doprinos zajednici.
