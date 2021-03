Još jedan slučaj trovanja ugljičnim monoksidom u noći sa subote na nedjelju, nakon što je iz bojlera u zagrebačkom naselju Resnik ‘iscurio’ plin, pokazuje koliko je važno voditi računa o redovnom servisiranju takvih uređaja te koliko je malo potrebno da se dogodi nesreća. Policija i vatrogasci alarmirani su u subotu oko 23:45 minuta i izlaskom na teren potvrdili su da se radi o curenju ugljičnog monoksida iz bojlera. Sedmero ljudi prevezeno je u bolnice, a nažalost jedan od njih je i preminuo.

Gradska plinara preuzela je pregled instalacija, kako bi se utvrdio uzrok.

Veliki broj takvih trovanja, koja mogu završiti i tragično, događaju se zbog slabog održavanja instalacija za grijanje, odnosno ako dimnjak nije redovito čišćen, te ako bojler za plin ili plinski kamin nije ispravan i ne radi kako treba.

Riječ je o plinu bez boje, okusa i mirisa, kojeg s dobrim razlogom nazivaju tihim ubojicom: Teško ga je primijetiti i kada ispuni prostoriju čovjek ostaje bez svijesti i zaspat će, odnosno lako može umrijeti ako se problem ne uoči na vrijeme.

Ugljični monoksid se veže za hemoglobin u krvi i onemogućava prijenos kisika po tijelu, što jednostavno vodi u smrt. I dugotrajna izloženost malim količinama ponekad može izazivati trajno oštećenje živčanog sustava, upozoravaju stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'dr. Andrija Štampar' (NZJZ).

- Ugljični monoksid (CO) je vrlo otrovan plin koji uzrokuje više smrtnih slučajeva nego svi ostali otrovi zajedno. Nastaje nepotpunim sagorijevanjem organskih tvari (drvo, ugljen, plin, benzin i drugo), kada se gorenje odvija uz nedovoljnu prisutnost kisika.

Veliku opasnost predstavljaju neispravni dimnjaci i peći - upozoravaju u (NZJZ). Kažu kako ljudi često stradavaju u zatvorenim garažama u kojima drže upaljen motor, u kupaonama s plinskim grijačem vode (bojlerom) i zbog istjecanja gradskog plina u stanu. Trovanja se događaju i kad ispušni plinovi motora prodiru u kabinu vozila zbog neispravnosti ispušnih cijevi ili kroz ventilacijski sustav dok vozilo stoji u koloni.

Reagirajte na prve simptome

Već i male količine CO na dulji rok mogu izazvati paralizu i oštećenja mozga, pa je vrlo važno prepoznati simptome i reagirati na vrijeme. To su osjećaj težine u glavi i šum u ušima, osjećaj malaksalosti te snažno lupanje srca, vrtoglavica, glavobolja, mučnina i(li) povraćanje. Ostali znakovi trovanja su: glavobolja, vrtoglavica, zujanje u ušima, poremećaji vida, mentalna konfuzija, proljev i svjetlocrvena boja kože. Vrlo brzo dolazi do gubitka svijesti i smrti, ističu u NZJZ.

Isključite uređaje i izađite na zrak

U slučaju da primijetite spomenute simptome, pogasite sve uređaje u kući, otvorite prozore i odmah izađite na svježi zrak i duboko dišite. Ako u kući ima još ljudi, izvedite ih na zrak. Odmah se javite liječniku i prijavite sumnju u trovanje ugljičnim monoksidom.

Oprezno u spašavanju ljudi

Kad ulazite u zatrovanu prostoriju, zadržite dah da ne biste i sami stradali. Otvorite prozor i iznesite otrovanog što prije van. Ako je otrovana osoba bez svijesti provjerite disanje i krvotok i po potrebi započnite mjere oživljavanja. Onesviještenog koji diše okrenite na bok i odmah pozovite Hitnu pomoć.

Provjera instalacija i otklanjanje kvara

Odmah pozovite i stručnjaka koji će provjeriti zašto je došlo do otpuštanja ugljičnog monoksida i ukloniti kvar. Prostor u kojemu su plinski bojler ili peć treba provjetravati i nekoliko puta tijekom dana, a plinske peći, bojlere i dimnjake redovito čistiti i servisirati, upozoravaju stručnjaci. U oba slučaja obavezno to učinite uoči početka nove sezone grijanja.

Savjeti za sigurno rukovanje uređajima na plin

• Obavezno pozovite servisera ako primijetite tragove čađi, onečišćenja ili promjenu boje na plinskom uređaju ili blizu njega

• Pozovite servisera ako dođe do samogašenja aparata, ako se pojave neuobičajeni mirisi ili neuobičajeni zvukovi kod paljenja ili tijekom rada plinskih uređaja.

• Provjetravajte sve prostorije tijekom korištenja plinskih trošila koja iz prostora uzimaju zrak.

• Punite kadu za kupanje vodom dok su vrata kupaonice otvorena, zatim prozračite kupaonicu i nakon toga se kupajte.

• Ne zaključavajte kupaonicu prilikom kupanja ili tuširanja.

• Obratite pozornost na gorući plamen plinskog štednjaka, koji mora biti plave boje. Ako je drukčije boje, ugasite štednjak i zovite servisera.

• Ako ste sami ugradili bojler, obavezno pozovite distributera plina da ispita ispravnost radova.

• Jednom godišnje pozovite ovlaštenog dimnjačara da prekontrolira i očisti dimnjak.

• Servisiranje sustava za grijanje i ventilacijskog sustava prepustite ovlaštenom serviseru, uz potvrdu o izvršenim radovima.

• Nakon izmjene drvene stolarije plastičnom pozovite distributera plina da provjeri nove uvjete.

• Nikad ne ostavljajte upaljen auto (ni ostale motore) u zatvorenoj garaži.

• Ugradite detektor/alarm ugljičnog monoksida.

Detektor i alarm čuvaju glavu

Na tržištu postoji i detektor ugljičnog monoksida, koji se postavlja u prostoriju u kojoj je sustav grijanja. Preporučuje se postaviti takav alarm u svaku prostoriju s uređajem na plin, što možete učiniti i sami. Imajte na umu da baterija uređaja u prosjeku traje od tri do pet godina, pa je treba mijenjati.