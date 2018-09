'Uhvatio sam curu u preljubu - varala me s mojom mamom...'

Mladiću iz Engleske na kraj pameti nije bilo da će uhvatiti djevojku u krevetu sa svojom majkom. Došao je ranije s posla i čuo komešanje koje je dopiralo iz spavaće sobe na katu. Prizor njih dvije u strasnom zagrljaju nikada neće moći izbrisati iz pamćenja.

Toliko je očajan da je savjet potražio kod kolumnistice The Suna - Dear Deidre.

Ovo je njegova ispovijest:

Šokiran sam i uništen. Imam 28 godina, a toliko je i mojoj djevojci. Moja majka je u kasnim pedesetim.

Preselili smo nakratko kod mojih roditelja jer smo kupovali kuću i trebalo nam je mjesto gdje bi živjeli dok se kuća preuređuje.

Ta odluka nije bila lagana jer brak mojih roditelja nije sretan. Radim u logistici. Jedan dan smo završili ranije s poslom pa nam je šef rekao da idemo ranije kući.

Kada sam zakoračio kroz ulazna vrata, čuo sam buku na katu. Tiho sam se popeo stubištem ne bi li saznao što se to događa. Otvorio sam vrata spavaće sobe svojih roditelja i tamo ugledao djevojku koja je očigledno bila seksualno bliska sa mojom mamom.

Obje su bile jako posramljene. Iskočile su iz kreveta i pokrile se.

Foto: Dreamstime

Nisam mogao vjerovati da se curi moja majka sviđala na taj način i da joj je bila privlačna obzirom da se prilično udebljala zadnjih godina.

Bio sam u tolikom šoku da sam izjurio iz kuće i odjurio u obližnji kafić gdje sam znao da ću pronaći jednog ili dva prijatelja.

Gledali su me u čudu i pitali jesam li dobro. Nisam im mogao reći istinu.

Vratio sam se kasnije kući i rekao djevojci da moramo razgovarati. Otišli smo u dugu, tihu šetnju. Pitao sam je što se događa. Priznala mi je da je biseksualka. Preklinjala me je da ništa ne kažem ocu. Istina, kada bi to znao, brak mojih roditelja bio bi gotov.

Rekla mi je da se to više neće ponoviti, ali nisam siguran mogu li joj vjerovati. Nikako ne mogu izbaciti prizor njih dvije iz glave. Svaki put kada odem od kuće razmišljam što se događa iza mojih leđa.

Naš seksualni život je nakon toga posve zamro, a majku ne mogu pogledati u oči. Jedva čekam otići od njih.

Foto: Photographer:Marjan Apostolovic

Savjet koji je dobio:

Strašan je to šok i veza sa tvojom djevojkom morala bi biti vrlo jaka da to preživite. Bez obzira što je ona obećala, oboje trebate razumjeti njezinu seksualnost - je li možda to bio neki njezin eksperiment ili je zaista prava biseksualka? To nije opravdanje za preljub i moglo bi zakomplicirati njezine osjećaje.

Razgovarajte o vašem seksualnom životu i hoće li ona u toj vezi biti zadovoljna koliko i ti. I svakako se iselite iz te kuće što prije je moguće.

Slažem se sa tvojom djevojkom, najbolje je tati ništa ne govoriti. Njihov brak već i ovako ima svojih problema koje moraju sami riješiti.

POGLEDAJTE I OVO: