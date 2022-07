'Uhvatio sam suprugu kako me vara sa susjedom, ali tu je i još devet drugih muškaraca...'

Kada je jednog dana ranije došao kući s posla, neimenovani muškarac iz Velike Britanije, uhvatio je ženu kako ga vara i bio je užasnut situacijom koju je zatekao.

Gledao je u nju kako vrši seksualni čin sa susjedom. Da stvar bude gora, oralno ga je zadovoljavala, a to nikad nije učinila za njega u deset godina koliko su u braku - pravdajući se da joj je sama ta ideja odvratna.

Ispostavilo se da je susjed samo jedan od njezinih mnogih ljubavnika, a nisu u otvorenom braku. Muškarac ima 40 godina, a ona 38. Vjeran joj je od dana od kad su se upoznali. Možda je naivan, kako i sam kaže, ali nikada nije ni posumnjao da ga vara.

- Mislio sam da samo ne voli baš previše seks. Oduvijek je to željela raditi uz ugašena svjetla i nikad ne bi probala ništa novo, što sam ja podnosio jer sam ju jako volio. Sada sam se uvjerio da joj se jednostavno nije sviđao seks sa mnom - rekao je, a prenosi The Sun.

Za njezinu nevjeru saznao je zahvaljujući migreni koja ga je uhvatila na poslu. Osjećao se tako loše da je morao ranije otići iz ureda kući odmoriti. Supruga taj dan nije radila i nadao sam se šalici čaja i suosjećanju.

Umjesto toga, našao je njenu glavu u susjedovom krilu, dok je on ležao na njegovoj sofi. Na trenutak je pomislio da će povratiti. Viknuo mu je da ode, bacio hlače na njega, a on je istrčao iz kuće.

Žena mu je rekla da joj je žao što je to vidio, ali da je pretjerao jer to ništa nije značilo. Kad ju je 'pritisnuo', priznala je da je imala najmanje devet ljubavnika otkad su u braku. Nikada nije, priznaje, osjetio toliku bol. Ona misli da bi joj trebao oprostiti i zaboraviti, ali on ne vidi put naprijed u svom braku.

