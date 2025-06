Ukida se doplata na inzulinske pumpe za djecu, roditeljima ostaje i do 76 eura mjesečno

S neizmjernom radošću i dubokim ponosom želimo s vama podijeliti vijest koja će olakšati živote mnogim obiteljima diljem Hrvatske: Upravno vijeće HZZO-a donijelo je odluku kojom se ukidaju doplate za inzulinske pumpe za djecu s dijabetesom!

To znači da, ako dijabetolog preporuči pumpu, roditelji više neće morati plaćati visoke mjesečne iznose – koji su do sada dosezali i do 76 eura mjesečno. Sve kako bi njihovo dijete dobilo terapiju koja mu može omogućiti sigurnije, lakše i zdravije odrastanje. Odluka stupa na snagu u drugoj polovici srpnja, ističe se u priopćenju Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, Zagrebačkog dijabetičkog društva i portala Nainzulinu.com.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika medicinska otkrića u zadnjih nekoliko godina

Pokretanje videa... 01:26 Medicinska otkrića u 2018. godini

- Posebno smo sretni što su HZZO i stručno Povjerenstvo dodatno odlučili da se ukidanje doplate odnosi i na djecu iznad 18 godina. Naime, sva djeca za vrijeme redovnog školovanja neće plaćati doplatu na ova vrijedna medicinska pomagala! - ističe se u priopćenju.

Foto: 123RF

Potpisnici ističu zahvalu HZZO-u, stručnom vanjskom Povjerenstvu, brojnim liječnicima te Pravobraniteljici za djecu, koji su pokazali razumijevanje, empatiju i spremnost da prate najviše standarde zdravstvene skrbi, u skladu s potpisanom UN deklaracijom i EU strategiji za zaštitu djece.

- Ovom odlukom Hrvatska djeci s dijabetesom ne pruža samo potrebnu terapiju, pruža im dostojanstvo, sigurnost i poruku da nisu zaboravljena. Naša djeca sada imaju pristup dijabetološkoj skrbi usporedivoj s onom u najrazvijenijim zemljama Europe - zaključuje se u priopćenju.