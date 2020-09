Z\u030civoti milijuna napus\u030ctenih pasa i mac\u030caka diljem svijeta zavrs\u030ce prerano. Zbog prenapuc\u030cenosti sklonis\u030cta i preniske stope udomljavanja, u mnogim drz\u030cavama ta mala siroc\u030cad zavrs\u030cava na eutanaziji. I ne, tu se ne radi samo o starijim psima (i mac\u030ckama) vec\u0301 i onima u naponu snage i mladosti koji bi bili vjec\u030cno zahvalni za topli krevetic\u0301, duge s\u030cetnje i veselu igru.

Iako se u Hrvatskoj na srec\u0301u napus\u030cteni psi vis\u030ce ne eutanaziraju, oni na svoj dom c\u030cekaju predugo, a mnogi ga nikad ni ne doc\u030cekaju. Osniva\u010d Remember Me Thursday pokreta Mike Arms je kroz 21 godinu djelovanja u organizacijama za zas\u030ctitu i udomljavanje z\u030civotinja udomio preko 16 milijuna ljubimaca u nove domove, a kroz RMT je odluc\u030cio c\u030citav svijet ukljuc\u030citi u taj proces.

Ovog se \u010detvrtka i Hrvatska uklju\u010duje u ovaj izazov zahvaljuju\u0107i udruzi Indigo, a to svakako napravite i vi ako ste ponosni udomitelj neke spa\u0161ene \u017eivotinjice!

Uključite se u izazov sa svojim udomljenim ljubimcem i druge potaknite na isto dobro djelo

Udruga Indigo u Hrvatsku donosi izazov koji bi mogao spasiti mnoštvo napuštenih životinja. Ovoga četvrtka pozivaju vlasnike udomljenih ljubimaca da na društvenim mrežama podijele sliku s njima

<p>Udruga za zaštitu i dobrobit životinja Indigo, koja djeluje već gotovo sedam godina, odlučila se uključiti u izazov putem kojeg se u posljednjih nekoliko godina uspjelo spasiti na tisuće napuštenih pasa i mačaka. Riječ je o Remember Me Thursday izazovu koji svakog četvrtog četvrtka u rujnu poziva vlasnike udomljenih životinja da podijele sliku s njima na društvenim mrežama uz hashtag #RemeberMeThursday i tako potaknu i druge na udomljavanje.</p><p>Životi milijuna napuštenih pasa i mačaka diljem svijeta završe prerano. Zbog prenapučenosti skloništa i preniske stope udomljavanja, u mnogim državama ta mala siročad završava na eutanaziji. I ne, tu se ne radi samo o starijim psima (i mačkama) već i onima u naponu snage i mladosti koji bi bili vječno zahvalni za topli krevetić, duge šetnje i veselu igru.</p><p>Iako se u Hrvatskoj na sreću napušteni psi više ne eutanaziraju, oni na svoj dom čekaju predugo, a mnogi ga nikad ni ne dočekaju. Osnivač Remember Me Thursday pokreta Mike Arms je kroz 21 godinu djelovanja u organizacijama za zaštitu i udomljavanje životinja udomio preko 16 milijuna ljubimaca u nove domove, a kroz RMT je odlučio čitav svijet uključiti u taj proces.</p><p>Ovog se četvrtka i Hrvatska uključuje u ovaj izazov zahvaljujući udruzi Indigo, a to svakako napravite i vi ako ste ponosni udomitelj neke spašene životinjice!</p>