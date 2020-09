Uklonite mirise iz svog doma - od kauča do ormarića za cipele

Ako već dulje vremena imate problema sa ustajalim smradom u domu kojeg se nikako ne možete riješiti, donosimo savjete koji će vam pomoći riješiti ih se na prirodan način

<p>Samo brisanje prašine i poda svako malo neće vam pomoći učiniti kuću čišćom i mirišljavom. Neki neugodni mirisi mogu ostati u namještaju, kućanskim aparatima, elektronici, pa čak i na madracima. Srećom, sve ih je vrlo jednostavno ukloniti uz stvari koje gotovo svatko ima kod kuće.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za dom</p><h2>1. Koristite narančine kore za ugodan miris u vašoj kuhinji</h2><p>Miris citrusa može pružiti efekt podizanja raspoloženja i smanjiti stres, a ujedno je i savršen osvježivač zraka za vašu kuhinju. Nekoliko narančinih kora osušite preko noći i zapalite ih iznad štednjaka ili upaljenom šibicom. To će vašu kuhinju trenutno ispuniti ugodnom aromom koja će dugo trajati dugo.</p><h2>2. Riješite se mirisa u hladnjaku pomoću sode bikarbone</h2><p>U vašem hladnjaku mogu se nakupiti sve vrste mirisa hrane. Uglavnom osvježivači hladnjaka prikrivaju miris, umjesto da ga se riješe. U tom slučaju soda bikarbona djeluje učinkovitije jer upija i neutralizira tvrdoglave mirise. Samo stavite otvorenu kutiju sode bikarbone u svoj hladnjak i mijenjajte je jednom godišnje.</p><h2>3. Iskoristite limun protiv neugodnih mirisa iz mikrovalne pećnice</h2><p>Da biste uklonili smrad iz mikrovalne pećnice, u posudu ulijte pola šalice vode. Izrežite limun na pola, iscijedite sok u posudu i tamo ostavite i njegove polovice. Upalite mikrovalnu pećnicu na visokoj temperaturi oko 5 minuta. Nakon ovoga, vrata još nemojte otvarati, ostavite limun još nekoliko minuta unutra. Nakon toga uklonite posudu i obrišite mikrovalnu pećnicu.</p><h2>4. Neutralizirajte miris koša za smeće citrusnim voćem</h2><p>Uzmite limun ili naranču i narežite ih na trakice te jednu po jednu stavljajte u koš. Komadići citrusa pružit će ugodan miris. Ako nemate citruse, ali imate breskve, možete i njih iskoristiti zajedno s košticama.</p><h2>5. Napravite prirodni sprej za sobu s esencijalnim uljima</h2><p>Osvježivači zraka iz trgovine mogu sadržavati opasne sastojke koji su štetni za ljude. Da biste napravili svoj osvježivač kod kuće, trebat će vam bočica s raspršivačem, destilirana voda, vaše omiljeno esencijalno ulje i vještičina lijeska. U boci pomiješajte 20-25 kapi esencijalnog ulja s pola bočice vještičine lijeske. Dodajte destiliranu vodu i to je to. Vještičja lijeka pomoći će sastojcima da se dobro kombiniraju i učiniti miris dugotrajnim. Koristite ga u bilo kojoj sobi ili na posteljini.</p><h2>6. Napravite prirodnu WC 'bombu'</h2><p>Ovu 'bombu' možete staviti u toalet kako biste ubili bakterije i dobili svjež miris. Pomiješajte četiri žlice limunske kiseline, 1/2 šalice prašaka za pranje, 1/2 šalice epsomske soli, jednu žlicu mljevenog sapuna, jednu žlicu natrijevog polikarbonata i 15 kapi bilo kojeg esencijalnog ulja u velikoj posudi. Pomoću boce s raspršivačem poprskajte dovoljno vještičje lijeske na smjesu dok ne postane dovoljno čvrsta da oblikujete kuglice. Oblikujte bombe i pustite da se suše šest sati.</p><h2>7. Pripremite otopinu od octa za smrdljive tepihe</h2><p>Ako imate kućne ljubimce, može se dogoditi da se ponekad pomokre na tepih, što ostavlja neugodan miris. Zato u boci s raspršivačem pomiješajte 150 ml vodikovog peroksida, 1 žlicu octa i 1 žlicu sode bikarbone. Poprskajte tepih i pustite da se osuši. Nakon što se osuši, primijetit ćete da se na mjestu gdje ste prskali pojavio prah. Uklonite ga usisavačem i uživajte u svježini.</p><h2>8. Osvježite svoje madrace pomoću sode bikarbone</h2><p>Da bi vaši madraci mirisali svježe, na njih morate posuti malo sode bikarbone. Ostavite da djeluje 30 minuta. Zatim madrac jednostavno usisajte pomoću nastavka za presvlake na vašem usisavaču. Ako madracima želite dodati miris, prije nego što pospete sodu bikarbonu, možete je pomiješati s esencijalnim uljem koje volite.</p><p><br/> <br/> Ova se metoda također može koristiti i za vaš kauč ako je tapeciran. Pospite sodu bikarbonu na vrh i ispod jastuka te ostavite da djeluje oko 15 minuta. Ako vam se čini da vaš kauč miriše prejako, sodu bikarbonu možete ostaviti i preko noći. Nakon toga, pomoću usisavača uklonite prah s tkanine.</p><h2>9. Napravite samo-dezinficirajuću četku za WC</h2><p>Ponekad je to teško otkriti, ali četke za WC također mogu ispuniti kupaonicu neugodnim mirisima. Problem se lako može riješiti ako u posudu za četku dodate tekući sapun. Sapun će ubiti bakterije nakon što upotrijebite četku i može spriječiti daljnje širenje mirisa.</p><h2>10. Protiv ustajalog mirisa u vašem ormaru dobre su maramice za sušilicu</h2><p>Čak i rabljene maramice za sušilicu mogu biti korisne jer su vjerojatno zadržale dovoljno ugodnog mirisa. Stavite ih na police ormara ili ih jednostavno stavite u džepove jakni. Također ih možete staviti između odjeće koju ćete nositi sljedeće sezone (poput one zimske). Kad sljedeći put izvučete odjeću, uživat ćete u ugodnom mirisu.</p><h2>11. Sušeno bilje se također može iskoristiti</h2><p>Ako volite prirodne mirise, tada možete postati malo kreativniji i iskoristiti svoje omiljeno bilje. Na primjer, napravite male vrećice od tkanine punjene biljem poput lavande, ružmarina, južnog drveta, metvice i cedrovine. Stavite ih na police svog ormara i mijenjajte ih svaki mjesec.</p><h2>12. Pretvorite svoje role toaletnog papira u osvježivače zraka</h2><p>Eterična ulja uvijek dobro dođu kada u sobu moramo unijeti ugodan miris. Svaki put kada se opskrbite toaletnim papirom, možete dodati nekoliko kapi bilo kojeg ulja koje volite. I to je to. Jednostavno stavite papir tamo gdje obično stoji i uživajte u ugodnoj aromi koja će ispuniti prostor.</p><h2>13. Aktivnim ugljenom uklonite miris pijeska za mačke</h2><p>Aktivni ugljen je sjajna stvar koja može upiti puno neugodnih mirisa. Stavite ga malo u gazu i ostavite ga u ili u blizini pijeska ili kutije za mačke. Također možete staviti malu posudu pored kutije, ako želite. Uskoro ćete primijetiti da je miris nestao!</p><h2>14. Riješite se mirisa od pržene ribe</h2><p>Neke vrste ribe toliko jako mirišu kad se prže, da čak ni uključivanje nape ili otvaranje prozora ne pomaže. U tom slučaju možete na istom štednjaku kuhati šalicu octa pomiješanog sa šalicom vode odmah nakon što na njemu skuhate ribu. Para iz octa borit će se protiv ribljeg mirisa i na kraju ga ukloniti iz vaše kuhinje.</p><h2>15. Pazite i na svoju perilicu rublja</h2><p>Plijesan se često može pojaviti na gumi koja je pričvršćena na vrata perilice rublja. To može uzrokovati smrad u vašoj kupaonici. Sve što trebate je pomiješati jednu šalicu izbjeljivača s četiri šalice tople vode, izliti malo na spužvu ili stari ručnik i očistiti gumu. Nakon toga, pokrenite pranje na najtoplijoj vodi i dodajte malo sredstva za uklanjanje plijesni. Kad završite, ostavite vrata otvorena, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/15-ways-to-remove-bad-smells-from-your-home-797241/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR1IZOJTrCoMgKENTBfxpUkKeWgZK93SbotQ2VtbrbzsbOvV6CeVoGZPVYE" target="_blank">Bright Side</a>.</p>