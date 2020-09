Šaljemo poruke mira u svemir

U sklopu ‘Istarskog svemirskog projekta’ đaci će gledati uživo snimke iz svemira na satu

<p>Nas ne zanimaju nikakve teorije zavjere, ali želimo da svi napokon čuju i glas učenika, mladih. Zato šaljemo njihove poruke mira u svemir, kaže zagrebački profesor geografije <strong>Dejan Nemčić</strong>.</p><p>Nastavnik zagrebačke OŠ “Ivo Andrić”, poznat po mnogobrojnim humanitarnim projektima u koje redovito uključuje i svoje učenike, kreće u najnoviju misiju - s Marinom Trumbićem i ostalim članovima Astronomskog društva u Puli ovih dana lansirat će posebnu istraživačku sondu do 35 kilometara u svemir. Radi se o “Istarskom svemirskom programu - prvom hrvatskom svemirskom programu”, a u proces lansiranja uključeno je 120 ljudi iz Hrvatske i cijele Europe. Misija traje tri sata, sonda će dosegnuti visinu na kojoj je temperatura čak -70°C, a snimat će Zemlju i okolni svemir te prikupljati meteorološke i druge zanimljive podatke. Po povratku, planiraju, sonda će pasti u more.</p><h2>Čekaju idealan dan</h2><p>Nemčić, poznat po tome da učenicima predaje tako da im se na satu Skypeom javljaju stanovnici raznih zemalja, i ovu će priliku iskoristiti za novi sat geografije.</p><p>- Nisam siguran da ćemo uspjeti dobiti live snimku sa sonde, tehnički je to teško izvesti, no snimke će nam poslužiti da dobro proučimo poziciju i oblike Zemlje, kao i mnoge druge detalje. Mi stvaramo našu vlastitu geografiju. Ovo je za djecu golemo uzbuđenje, sudjelovati u ovakvom projektu - ističe Nemčić, koji od jučer od tima dobiva meteorološke podatke te će uskoro odlučiti o idealnom danu za lansiranje.</p><p>A poseban dio ovog znanstveno- humanističkog projekta su poruke mira koje će na disketi sondom u svemir simbolično poslati njegovi, ali i učenici država cijelog Balkana.</p><h2>'Želimo se povezati'</h2><p>Ohrabren uspjehom projekta “Balkanska učionica”, koji je tijekom korona krize proljetos povezao učitelje i nastavnike Hrvatske, Srbije, BiH, Makedonije i Crne Gore, Nemčić je sad povezao i učenike. - Djeca žele mir i da se čuje njihov glas. Željeli smo da sami napišu i nacrtaju kako vide sebe u današnjem svijetu i budućnosti. Posebno želimo razvijati mir i povezanost na Balkanu te ću na tome raditi i u budućnosti jer sam vidio da učitelji zajedno mogu učiniti mnogo više od političara - zaključuje hrabri nastavnik.</p>