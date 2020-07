- Medo mi je jako va\u017ean jer ima maminu poruku namijenjenu isklju\u010divo meni u kojoj mi mama govori da me voli, ponosi se sa mnom te \u0107e uvijek biti uz mene. Zagrlila bi ga svaki put kad bi mi nedostajala mama - rekla je Mara.

<p>Plišani medvjedić odjeven je u crveno-bijelu haljinu i bijelu jaknicu te je poput drugih plišanih životinja, svojoj vlasnici Mari Sorino bio podsjetnik na djetinjstvo. No Mara, 28-godišnja djevojka iz Vancouvera, nije ga strpala u zaboravljenu kutiju - već je za nju imao posebno značenje. Naime, medvjedić je nosio glasovni zapis njene majke, posljednju poruku upućenu njoj prije nego je preminula od karcinoma.</p><p>Pogledajte video plesa kćeri s bolesnom mamom:</p><p>Prošlog tjedna, uslijed kaotične selidbe, medvjedić je zapakiran s drugim vrijednostima te je nažalost cijela torba ukradena ispred kombija U-Haul Soriano tvrtke koju su unajmili za selidbu. Maria je zvala tvrtku kako bi provjerila nisu li ga slučajno ostavili u kombiju, no torbi nije bilo ni traga, piše<a href="https://us.cnn.com/2020/07/26/americas/stolen-teddy-bear-dying-moms-voice-ryan-reynolds-trnd/index.html"> CNN.</a></p><p>- Medo mi je jako važan jer ima maminu poruku namijenjenu isključivo meni u kojoj mi mama govori da me voli, ponosi se sa mnom te će uvijek biti uz mene. Zagrlila bi ga svaki put kad bi mi nedostajala mama - rekla je Mara.</p><p>Sada ona traži svog medu, a velik broj ljudi, uključujući i neke slavne zvijezde, pokušavaju joj pomoći u potrazi.</p><h2>Posljednje viđenje prije nestanka</h2><p>Marina majka, Marilyn Soriano, umrla je 29. lipnja 2019. godine u hospiciju, nakon teške borbe s rakom u 53-oj godini života. Mara kaže kako joj je majka dala medu s posebnom porukom za nju neposredno prije smrti. Medo na sebi nosi naočale s debelim crnim okvirima, kakve je nosila njena majka.</p><p>Medo je bio u torbi s drugim vrijednim stvarima, uključujući putovnice, dokumente, iPad i slične stvari te je nestao prošli petak kad se Mara sa svojim zaručnikom selila u novi stan. Mara je odložila kutiju u žurbi i kaosu selidbe, a prijateljica koja je bila na putu da im pomogne s pakiranjem stvari imala je nesreću na biciklu. Mara ju je nakon toga vodila do bolnice te je zaboravila zaručniku reći da je torbu s medom stavila sprijeda u kombi. </p><p>U novom stanu, nakon istovarivanja stvari, torbe nije bilo nigdje. Mara je uspjela doći do sigurnosnih snimki gdje je vidljivo da je netko zgrabio stvari i samo odšetao s njima u roku od par minuta.</p><h2>Rezultati potrage u koju su se uključili i slavni</h2><p>Potraga za ukradenim medvjedom proširila se na društvenim mrežama nakon što je vijest objavio CNN. Tako ju je zapazio čak i slavni glumac Ryan Reynolds, koji je ponudio nagradu od 5000 dolara za povratak medvjedića.</p><p> - Mislim da svi želimo da se ovaj medo vrati kući - napisao je.</p><p>Ostale poznate osobe, uključujući Dan Levyja i Zach Braffa, također su podijelili objave s nadom da će se javiti netko tko zna gdje je medvjedić završio. Policija Vancouvera u svom je tweetu objavila telefonski broj na koji se može javiti bilo tko s informacijama o medi. </p><p>Mara kaže kako ima neke tragove, no plišanac nažalost i dalje nije pronađen.</p>