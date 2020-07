Me\u0111utim, sve se promijenilo kada su prije to\u010dno tri godine obje zatrudnjele. Obje su bile neugodno iznena\u0111ene nedostatkom informacija za novope\u010dene mame na internetu.

Blogovi o majčinstvu postaju unosan posao - ove dvije majke zarađuju preko 400.000 kuna

Sophie Taylor i Holly Gee, dvije najbolje prijateljice, postale su vrlo utjecajne mame na Instagramu zahvaljujući objavljivanju iskrenih objava i videozapisa na njihovom blogu i društvenim medijima

<p>Na svom Instagram profilu 'Life Of Mummies',<strong> Sophie Taylor</strong> i<strong> Holly Gee</strong> dijele detalje o kojima većina drugih mama ne govori jer im možda nije ugodno o tome javno pričati.</p><p>No, među prljavim pelenama i vrlo eksplicitnim detaljima, postale su i jedne od najglamuroznijih mama na internetu zahvaljujući svom modnom ukusu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (sedam najčešćih pogrešaka koje roditelji rade)<br/> </p><p>Ove dvije mame koje žive u blizini Watforda u Hertfordshireu, Velika Britanija, ispričale su kako su slučano pokrenule posao vrijedan preko 400.000 kuna.</p><h2>Kako je sve počelo?</h2><p>Sophie (32) je jednom bila pjevačica u ženskom bendu Dolly Rockers, a sada je poznatija po svojim objavama o majčinstvu. U međuvremenu, 31-godišnja Holly radila je u PR-u za zdravlje, ljepotu i fitness. </p><p>Iako su sada nerazdvojne, njihovo upoznavanje nije bilo najbolje.</p><p>- Sophie je bila najbolja prijateljica s mojim suprugom Adamom. Zajedno su odrastali. Kada sam upoznala Adama stalno sam razmišljala tko je ta cura i zašto je ona najbolja prijateljica mom dečku - ispričala je Holly.</p><p>Međutim, sve se promijenilo kada su prije točno tri godine obje zatrudnjele. Obje su bile neugodno iznenađene nedostatkom informacija za novopečene mame na internetu.</p><p>- Nismo imale gdje pronaći sve iskrene i stvarne informacije za mame. Ništa nije bilo ažurno. Umjesto toga, zvale smo jedna drugu kasno po noći, izmjenjujući informacije o svemu zbog čega smo zabrinute, od toga hoće li nam dijete prestati disati u snu do jasnih detalja o simptomima nakon porođaja - ispričale su.</p><p>U konačnici, to im je dalo ideju da stvore vlastiti internetski blog i stranicu na društvenim mrežama.</p><p>- Nakon poroda nisam bila mršava i nisam shvaćala kako su ostale mame izgledale savršeno - rekla je Holly.</p><p>Holly i Sophie pobrinule su se da svaka njihova objava bude iskrena do najsitnijeg detalja. Sophie je već inspiraciju za pisanje pronašla ubrzo nakon što je rodila.</p><p>- Kada sam rodila prvo dijete, borila sam se s kilogramima.Trbuščić mi još uvijek bio velik. Mislim da je važno da mame shvate da će biti natečene, da će im biti teško i da je normalno ako sljedeći dan ne izgledaju sretno - ispričala je Sophie.</p><p>Njihove objave pokrivaju sve od uprljanih pelena do intimnijih detalja o kojima mnoge trudnice ne govore - uključujući i iznenadni kraj njihovog seksualnog života.</p><p>Holly i Sophie su i svoje druge bebe dočekale u isto vrijeme, odnosno u roku od nekoliko tjedana razlike.</p><p>Kako je posao rastao, shvatili su da bi od njega mogle i zarađivati - s ciljem da to pretvore u stvarni posao s punim radnim vremenom za obje.</p><h2>Hobi pretvorile u posao</h2><p>- Nije nam bio cilj da zarađujemo na našim savjetima. Trebala nam je godina dana prije nego što su počele stizati ponude na kojima smo mogle zaraditi - rekla je Holly.</p><p>Njihova ideja je postala jako uspješna i njihovo poslovanje sada vrijedi oko 50.000 funti (415.000 kn)</p><p>- Radimo samo s markama za koje osjećamo strast - dodaje Sophie. Nedavno su radile i s američkom markom Always.</p><p>- Htjeli su da razgovaramo o probavi u trudnoći. To je nešto o čemu nikada ne bismo htjeli razgovarati jer tko želi razgovarati o tome. Međutim, žene bi trebale biti upoznate s tom temom - kaže Sophie.</p><p>Kako njihov posao napreduje sve bolje, kažu da sve više dobivaju poruka mama koje traže savjete, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12130746/instagram-glamorous-mums-life-of-mummies-reality-motherhood/" target="_blank">The Sun.</a></p>